Uoči Svih svetih ispitali smo cijene cvijeća te svijeća: Postoji i caka kod kupnje lampaša

Oni koji više nisu s nama ponekad nam nenamjerno odlutaju iz misli, no zasigurno ih se ponovno sjetimo uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana. A osim češće molitve za najmilije pokojnike, obilaze se tada i njihova posljednja počivališta. Zato se u danima pred Sisvete more ljudi slijeva na rubove metropole, gdje se nalazi 28 što manjih, što većih gradskih groblja te krematorij. Kupnju aranžmana i lampaša većina Zagrepčana obavi ranije pa smo provjerili kakva je ove godine ponuda te cijene cvijeća i svijeća. Kod nekih su porasle, kod drugih ostale iste, a prodavači ističu kako ljudi ove godine više odvajaju za cvijeće pa se pretežno kupuje živo, a ne umjetno kao lani. No, dok su 2020. hit bili solarni lampioni koji svijetle tjednima, sad su se više okrenuli jeftinijim varijantama.

Dulje će gorjeti

– Morali smo dići cijene za desetak posto jer je repromaterijal poskupio za od 20 do 40 posto – govori Marija Volarić, vlasnica OPG-a u Donjem Desincu. Uzgojem cvijeća, s naglaskom na krizantemama koje čine 90 posto proizvodnje, bavi se već 48 godina, a iz njezinih plastenika na tržište iziđe oko 50.000 komada godišnje.

– Imamo tri plastenika na 1500 kvadrata, a najviše posla je od 1. srpnja do Svih svetih, odnosno od sadnje do branja krizantema. To je nježna biljka koja, što mnogi ne znaju, zahtijeva razdoblje mraka bez kojeg neće pravilno dozreti. Treba joj mjesec dana nakon sadnje produžiti noć, što znači da se pokrije crnim najlonom 13 sati, a 11 mora biti na svjetlu – objašnjava cvjećarka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 23.10.2021., Gornji Desinec - Plantaza krizantema Marije Volaric.

Cijene na Dolcu nisu se promijenile pa krizanteme stoje 50, a multiflora 30 kuna. Prodavačica na štandu OPG-a Pušeljić ističe kako im je promet manji nego lani.

– I žale nam se kupci da se krade na grobljima pa se valjda zato cvijeće kupuje i nosi u zadnji čas – dodaje njezina kolegica. Željko Mesarić, vlasnik istoimenog OPG-a, kaže kako više nemaju ni toliko stalnih mušterija, a na njegovu se štandu mogu kupiti kombinacije već od 10 kuna. No, prodavači na Mirogoju ističu da je situacija puno bolja nego lani, pa i 2019. Ondje prevladava ponuda košarica i aranžmana od 50 do 250 kuna, a za bukete koje slažu na licu mjesta najviše se kupuju ruže, margarete i ljiljani, koji stoje 20.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 26.10.2021., Zagreb - Prodaja cvijeca uoci Svih svetih.

– Najčešće se traži živo, friško cvijeće, puno manje ide umjetno – govore na štandu Filipa Škorića. Cijene košarica umjetnog cvijeća kreću se od 70 kuna, a teglice i multiflora od 30.

Što se tiče svijeća, kaže pak Božidar Bužan, najpopularniji su plastični lampioni. On u svojoj radionici u Resniku izrađuje 38 vrsta, a tim se zanatom bavi više od tri desetljeća. A pri kupnji lampiona s parafinom, otkriva nam caku, najvažnije je paziti na težinu. Jer, što je više parafina, svijeća će dulje gorjeti.

– Jedan moj lampion, primjerice, ima 500 grama, a gori šest dana. U trgovinama se znaju prodavati paketi od 10 komada iste veličine, ali ne i težine. Nekad svih tih 10 ima 500 grama parafina pa nije čudno da gore jako kratko – govori Bužan.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 26.10.2021., Zagreb - Prodaja svijeca uoci Svih svetih.

Cijene svijeća, svjedoče i na Dolcu i na Mirogoju, većinom se nisu mijenjale bez obzira na to što je prodavače pogodilo poskupljenje u nabavnom procesu.

– Najviše idu tradicionalne parafinske, a ove do 10 kuna si uglavnom svatko može priuštiti – govori Sanja Mamek, vlasnica obrta na Mirogoju, dodajući kako u ponudi ima i baterijske umetke, uljanice te solarne lampe koje stoje i više od 100 kuna, ali traju tri godine. No Zdenko Geušić, koji ima štand na Dolcu, kaže da je morao dignuti cijene.

– Kako nafta ide gore, tako poskupljuje i parafin. Sad je cijena oko 16 kuna za kilogram, a bila je 11. Plastika je isto skuplja u nabavi. Onda smo i mi korigirali cijene, na malim lampionima kunu, na srednjima dvije, na velikima tri – objašnjava.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 26.10.2021., Zagreb - Bozidar Buzan, svjecar koji vec preko 30 godina prozvodi svijece u svojoj radionici i prodaje ih u kucici na Mirogoju.

Linije prema grobljima

Kako bi se izbjegle gužve, do utorka je na snazi i posebna prometna regulacija prema grobljima i oko njih, a ZET je uveo i dodatne linije te pojačao polaske postojećih. Na dan Svih svetih, primjerice, do Mirogoja će prometovati pet autobusnih linija, od kojih jedna kreće s Kvaternikova trga, a ostale s Kaptola. Izvanredna linija 298 koja kreće iz Dubca i zaustavlja se, među ostalim, u Sesvetama organizirana je i do Markova Polja, a do Miroševca voze autobusi na trasi 299 s polazištem u Dubravi.