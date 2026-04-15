Maturalna zabava ili svatovi u ZET-ovoj 'Katici' ili 'Čehu'? Moguće, no koštat će, ovo su cijene

Rođendanski party ili svatovi u ZET-ovu tramvaju? I to je moguće. Razne proslave, pa čak i rave tulumi dosad su se organizirali u jednom od prepoznatljivih gradskih tramvaja, a riječ je o usluzi izvanredne vožnje koju ZET nudi kao izvor dodatne zarade. Tu su uslugu mnogi dosad koristil za maturalce, proslave rođendana, pa čak i poslovne događaje, a oni koji to žele mogu u vozilo donijeti stolove, pa čak i catering.

Cijene, ipak spomenimo, nisu bagatelne. Oni koji se žele privatno "prođirati" niskopodnim TMK 2200 modelom, za sat vremena morat će izdvojiti čak 300 eura. Zglobni tramvaj TMK 2100 koji danas uglavnom možemo vidjeti na liniji 5 stoji 240 eura za sat vremena vožnje, a ostali tramvaji na raspolaganju – stari “Čeh” T4B4, a "Katica", odnosno KT4 koji inače vozi za Zapadni kolodovor te model 101 koštaju 200 eura za sat vožnje. Želite li se možda provozati u rabljenom Augsburškom tramvaju, to ćete platiti 240 eura.

Oldtimer M-24, turistički tramvaj čiji su primjerci u promet krenuli još davne 1924. godine, i danas se može unajmit, a cijena za sat vremena vožnje je 250 eura. Oni koji, dakle, svadbu, maturalnu zabavu ili neku drugu svečanost žele obilježiti u jednom od plavih zagrebačkih tramvaja mail moraju poslati na izvanredne-voznje@zet.hr. Tim ZET-a odgovorit će na upit u najkraćem mogućem roku.

Riječ o cijenama koje su bez PDV-a pa tom iznosu valja nadodati 25 posto. Iskazane cijene uključuju tip vozila, dogovorenu relaciju i vrijeme vožnje od izlaska, do povratka u spremište. U uslugu je, naranno, uključena i usluga prijevoza koju vrši ZET-ov vozač. Postupak najma tramvaja je jednostavan, ali zahtijeva planiranje. Prvo, potrebno je odabrati datum i vrijeme te kontaktirati ZET kako biste provjerili dostupnost. Nakon što odaberete vrstu tramvaja i rutu kojom želite voziti, slijedi dogovor o detaljima poput dekoracija, glazbe i dodatnih usluga kao što je catering.