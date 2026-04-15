Glazbena uvertira u “Progledaj srcem” ove subote u središtu Zagreba

Uz Vanessu Mioč i duo ZANAS, ove će se subote u samom srcu Zagreba, na Trgu Petra Preradovića, od 10 do 13 sati izvoditi poznate suvremene kršćanske pjesme. Glazbom i zajedništvom najavit će se veliki duhovno-scenski spektakl koji nas očekuje 15. i 16. svibnja u Areni Zagreb.

Vanessa Mioč, glazbenica koja je osvojila srca publike već pjesmom “Vjerujem”, s kojom je pobijedila na kršćanskoj Euroviziji u Poljskoj 2021., već godinama nastupa na “Progledaj srcem”. Hrvatski kršćanski pop-trap duo iz Zagreba koji je u kratkom roku oduševio publiku, posebno mlade, ove će godine prvi put stati na pozornicu s brojim poznatim imenima suvremene kršćanske glazbe: Alanom Hržicom, Albinom Grčić, Amorosama, fra Marinom Karačićem, Stijepom Gleđom Markosom.

Ovo najavno događanje, koje u središte Zagreba donosi vrhunsku kršćansku glazbu u modernom ruhu, predstavlja savršenu uvertiru i početak odbrojavanja za ovogodišnje izdanje “Progledaj srcem”. Prvi datum rasprodan je već prije tri mjeseca, dok su za drugi termin donje tribine gotovo u potpunosti rasprodane.