Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BROJIMO SITNO

Britanci produljuju radno vrijeme kafića za vrijeme SP-a. Pitali smo Grad Zagreb hoće li i oni

Bjelovar: Navija?i u kafi?ima prate prijenost utakmice Hrvatska - Turska
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.04.2026.
u 10:55

Hrvatska reprezentacija prvu utakmicu na Mundijalu igra s Engleskom 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu, a tjedan dana slijedi Panama u 1 u noći. S Ganom Vatreni igraju 27. lipnja u 23 sata

Do Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi odbrojava se sitno. Za dva mjeseca, točnije, 17. lipnja, Hrvatska igra svoju prvu utakmicu u natjecanju, protiv Engleske, i to u 22 sata po po našem vremenu, a tjedan dana kasnije slijedi Panama u 1 u noći. S Ganom Vatreni igraju 27. lipnja u 23 sata. 

Za očekivati je da će ogroman broj navijača velike okršaje pratiti zajedno. Hoće li to biti kod kuće ili na terasama kvartovskih kafića treba vidjeti, budući da će dobar dio utakmica trajati do sitnih noćnih sati, a ugostiteljski objekti imaju ograničenje radnog vremena do ponoći ili dva ujutro, ovisno o tipu lokala. 

Neki su, uoči prvenstva, već odlučili da će lokali moći raditi i mnogo dulje od uobičajenog pa su tako, primjerice u Britaniji omogućili produljenje radnog vremena u danima kad njihove zemlje igraju utakmice. Kako piše BBC, pubovi će moći ostati otvoreni do najkasnije 2 sata u noći kako bi posjetitelji za svoju reprezentaciju mogli navijati do kraja utakmica, a nova pravila vrijedi i u slučaju da Engleska i Škotska uspiju proći i dalje od grupne faze. 

Što se tiče Hrvatske te, konkretnije, Zagreba, ugostiteljski objekti za produljenje radnog vremena moraju dobiti dopuštenje Grada. Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zagreb, Zapoljska 1, najkasnije 20 dana prije održavanja događaja. Grad smo pitali jesu li do sada dobili takve zahtjeve te planiraju li ih odobriti. – Nismo do sada zaprimili takav zahtjev, a ako ga zaprimimo, razmotrit ćemo ga – odgovorili su nam vrlo kratko. 

Ključne riječi
Vatreni navijanje gledanje utakmice Zagreb svjetsko prvenstvo u nogometu SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!