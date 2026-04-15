Britanci produljuju radno vrijeme kafića za vrijeme SP-a. Pitali smo Grad Zagreb hoće li i oni

Do Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi odbrojava se sitno. Za dva mjeseca, točnije, 17. lipnja, Hrvatska igra svoju prvu utakmicu u natjecanju, protiv Engleske, i to u 22 sata po po našem vremenu, a tjedan dana kasnije slijedi Panama u 1 u noći. S Ganom Vatreni igraju 27. lipnja u 23 sata.

Za očekivati je da će ogroman broj navijača velike okršaje pratiti zajedno. Hoće li to biti kod kuće ili na terasama kvartovskih kafića treba vidjeti, budući da će dobar dio utakmica trajati do sitnih noćnih sati, a ugostiteljski objekti imaju ograničenje radnog vremena do ponoći ili dva ujutro, ovisno o tipu lokala.

Neki su, uoči prvenstva, već odlučili da će lokali moći raditi i mnogo dulje od uobičajenog pa su tako, primjerice u Britaniji omogućili produljenje radnog vremena u danima kad njihove zemlje igraju utakmice. Kako piše BBC, pubovi će moći ostati otvoreni do najkasnije 2 sata u noći kako bi posjetitelji za svoju reprezentaciju mogli navijati do kraja utakmica, a nova pravila vrijedi i u slučaju da Engleska i Škotska uspiju proći i dalje od grupne faze.

Što se tiče Hrvatske te, konkretnije, Zagreba, ugostiteljski objekti za produljenje radnog vremena moraju dobiti dopuštenje Grada. Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zagreb, Zapoljska 1, najkasnije 20 dana prije održavanja događaja. Grad smo pitali jesu li do sada dobili takve zahtjeve te planiraju li ih odobriti. – Nismo do sada zaprimili takav zahtjev, a ako ga zaprimimo, razmotrit ćemo ga – odgovorili su nam vrlo kratko.