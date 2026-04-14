Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'PRAVO MALO ČUDO'

Priča koja je raznježila Špansko: 'Nekome možda sitnica, a nama puno znači'

Zagreb: Park na Trešnjevci dobiti će ime po Borivoju Dovnikoviću
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
14.04.2026.
u 19:03

Nekoliko dana roditelji su tješili djevojčicu kako ga ne mogu vratiti jer ga je netko uzeo, a više ga nema za kupiti.

Igrajući se u parkiću u Španskom jedna je djevojčica zaboravila plišanog magarca. "Vratili smo se nakon nekoliko minuta, ali plišanac više nije bio tamo" objašnjava mama u grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta dodajući kako, "ako možda nekome djeluje kao obična igračka, za nju ima posebno značenje i jako joj je drag".

Nekoliko dana, kaže, tješili su ju kako ga ne mogu vratiti jer ga je netko uzeo, a više ga nema za kupiti. "Jučer nas je, na putu za vrtić, dočekalo pravo malo čudo – pronašli smo ga u kućici na toboganu", istaknula je te zahvalila nalazniku. "Od srca hvala dobroj osobi koja je učinila ovo malo, ali za nas jako veliko djelo. Nekome možda sitnica, a nama puno znači", napisala je.
Ključne riječi
Zagreb Špansko plišana igračka igračka park

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!