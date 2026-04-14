Priča koja je raznježila Špansko: 'Nekome možda sitnica, a nama puno znači'

Igrajući se u parkiću u Španskom jedna je djevojčica zaboravila plišanog magarca. "Vratili smo se nakon nekoliko minuta, ali plišanac više nije bio tamo" objašnjava mama u grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta dodajući kako, "ako možda nekome djeluje kao obična igračka, za nju ima posebno značenje i jako joj je drag".

Nekoliko dana, kaže, tješili su ju kako ga ne mogu vratiti jer ga je netko uzeo, a više ga nema za kupiti. "Jučer nas je, na putu za vrtić, dočekalo pravo malo čudo – pronašli smo ga u kućici na toboganu", istaknula je te zahvalila nalazniku. "Od srca hvala dobroj osobi koja je učinila ovo malo, ali za nas jako veliko djelo. Nekome možda sitnica, a nama puno znači", napisala je.