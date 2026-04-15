Grad Zagreb ide u obnovu vodotornja u Gredelju, stigli detalji

Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za sanaciju i obnovu čeličnog vodotornja u sklopu bivše Tvornice željezničkih vagona Gredelj, simbola zagrebačke industrijske baštine. Procijenjena vrijednost radova iznosi 215.000 eura, a njihovo trajanje planirano je na šest mjeseci, javljaju s Radićeva trga.

– Obnova vodotornja dio je naših aktivnosti otvaranja kompleksa Gredelja građanima. Realiziramo niz zahvata s ciljem da omogućimo korištenje Gredelja za provođenje slobodnog vremena, održavanje manifestacija i protok pješaka – rekla je zamjenica gradonačelnika, Danijela Dolenec.

Prostor Gredelja i Glavnog kolodvora u budućnosti, kažu z Grada, vide kao novo gradsko središte i suvremeni prometni terminal kakvog imaju europske metropole. – Radi se o izuzetno vrijednom prostoru između Donjeg Grada i Trnja, koji smo izmjenama i dopunama GUP-a iz rujna 2025. godine objedinili u jedinstveni gradski projekt budući da je razvoj prostora Gredelja neodvojiv od rješenja pitanja željezničke pruge. Studija željezničkog čvora Zagreb, koju provodi HŽ Infrastruktura, do kraja ove godine trebala bi razjasniti buduće dimenzije kolodvora i položaj željezničke pruge, što su nužne osnove za definiranje programa i pripremu arhitektonsko-urbanističkog natječaja – dodala je Dolenec.

Paralelno uz planski razvoj, napomenuli su iz Uprave, pokrenut je niz aktivnosti uređenja otvorenih prostora u Gredelju. Parkiralište je premješteno na zapadni dio kompleksa uz Trnjansku cestu, izgrađena je nova prometnica s javnom rasvjetom, uklonjene su 52 ruševne i nekorištene građevine te je obnovljen pothodnik prema Trnjanskoj cesti. Uređuje se pješačka šetnica s rasvjetom na potezu između Autobusnog i Glavnog kolodvora, i cijelo područje se ozelenjava kako bi postalo sigurnije, ugodnije i pristupačnije građanima. Tijekom ove godine započet će i projektiranje obnove zgrade Tesarne s ciljem njezine prenamjene u glazbeno-koncertni prostor, te obnova vodotornja Gredelj, nabrojali su.

– Zahvat obnove vodotornja Gredelj usmjeren je na očuvanje vrijednog primjera industrijske arhitekture, njegove povijesne i prostorne prepoznatljivosti te uloge koju ima u oblikovanju urbanog identiteta grada. Vodotoranj, visok 36 metara, izdvaja se svojom konstrukcijom: čelična rešetkasta struktura uzdiže se iz osmerokutne baze i nosi veliki spremnik vode na vrhu. Unutar konstrukcije nalaze se ljestve i servisne platforme koje su nekada služile za pristup i održavanje – istaknuo je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Vodotoranj se nalazi uz Strojarsku ulicu, na istočnom rubu nekadašnjeg industrijskog kompleksa. Podignut tijekom tridesetih godina prošlog stoljeća, imao je ključnu tehničku ulogu u sustavu opskrbe parnih lokomotiva. Međutim, desetljeća nebrige ostavila su vidljive posljedice. Stručna ispitivanja provedena 2024. godine utvrdila su ozbiljna oštećenja – od raširene korozije i deformacija čeličnih elemenata do gotovo potpuno nestalog zaštitnog sloja, kazali su iz Grada.

Planirana obnova usmjerena je na očuvanje izvornog izgleda tornja. Konstrukcija će se očistiti, sanirati i statički ojačati, a potom ponovno zaštititi od daljnjeg propadanja. Jedina suvremena intervencija bit će diskretna rasvjeta koja će noću naglasiti njegovu strukturu, objasnili su.