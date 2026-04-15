sam, zbunjen i uplašen...

U Velikoj Gorici u tragediji izgubio obitelj, sad je Max iz skloništa otišao k ljudima koje poznaje

Sklonište za životinje Velika Gorica
Autor
Gabrijela Krešić
15.04.2026.
u 10:49

Iz Sklonište za životinje Velika Gorica potvrdili su da je Max napustio sklonište i otišao na privremeni smještaj koji će mu, po svemu sudeći, postati i trajni dom.

Nakon dana neizvjesnosti i tuge, stigle su dobre vijesti za Maxa – devetogodišnjeg psa čija je sudbina bila vezana uz tragediju koja je u nedjelju potresla Veliku Goricu. Iz Skloništa za životinje Velika Gorica potvrdili su da je Max napustio sklonište i otišao na privremeni smještaj koji će mu, po svemu sudeći, postati i trajni dom. Najvažnije je, ističu, bilo da što prije ode iz stresnog okruženja skloništa – i to kod ljudi koje već poznaje, kako bi mu se smanjila trauma nakon svega što je proživio.

– Mali Maxić je sada na sigurnom. Bit ćemo podrška njemu i njegovim ljudima zauvijek – poručili su iz skloništa, zahvalivši svima koji su dijelili njegovu priču i nudili pomoć.

Podsjetimo, Max je ostao bez doma nakon stravičnog događaja u kojem je izgubio svoju obitelj. U nedjelju je, prema policijskim informacijama, žena skočila sa stambene zgrade, dok je u stanu pronađeno tijelo maloljetne osobe. Djelatnici skloništa preuzeli su ga iz stana po pozivu policije, a prizori koje su zatekli, kako su tada rekli, duboko su ih potresli. Pas koji je cijeli život proveo u toplini doma odjednom se našao sam, zbunjen i uplašen, u nepoznatom okruženju. Upravo zato je brza reakcija i pronalazak poznatih ljudi bila ključna za njegovo stanje.

