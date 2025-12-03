Naši Portali
OVE SUBOTE

Unikatne božićne poklone pronađite na posebnom izdanju art sajma 'Stolnjak'

Stolnjak, poznat po podršci malim proizvođačima, i ovog puta ističe važnost kupovine od lokalnih autora, nudeći darove koji su unikatni, ručno izrađeni i s posebnom pričom.

Prolaz Gundulićeve 39 u subotu će se pretvoriti u šarmantno mjesto za blagdansku kupovinu. Od 11 do 17 sati Figa Garden ugostit će posebno izdanje art sajma Stolnjak, na kojem će lokalni umjetnici, dizajneri i kreativci predstaviti svoje jedinstvene zimske kolekcije. U intimnoj atmosferi posjetitelji će moći pronaći idealne božićne poklone, od ručno rađenog nakita i elegantnih modnih dodataka do mirisnih svijeća, ilustracija i dekoracija za dom. Stolnjak, poznat po podršci malim proizvođačima, i ovog puta ističe važnost kupovine od lokalnih autora, nudeći darove koji su unikatni, ručno izrađeni i s posebnom pričom.

Facol Design predstavit će svoje svilene marame inspirirane tradicijom i ženstvenošću, Spletka Bags donosi ručno rađene torbe od pletiva i recikliranog pamuka, Suki Candles oduševit će posjetitelje razigranim svijećama izrađenima od prirodnog sojinog i kokosovog voska, a Olofka, brend ilustratorice Nine Ivanović, izložit će svoje vintage ilustracije, plakate, razglednice i druge proizvode.

Garoful će pak predstaviti nakit koji kombinira metal, epoksi smolu i biljne motive, stvarajući komade u duhu organskog minimalizma, a NUUIT će izložiti svoje prepoznatljive kožne modne dodatke, remene i harnese koji spajaju profinjenost, udobnost i suvremenu estetiku.
