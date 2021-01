Ulaznice su planule, red drže policajci na skijama

Sunce u kombinaciji s hladnom temperaturom izmamilo je Zagrepčane na Sljeme pa su prvi dan nove skijaške sezone redovi pred blagajnom bili dugi oko 500 metara i prije 9 sati kad je službeno otvorena. A do 11 sati prodano je 870 od 1000 karata, koliki je zbog epidemioloških mjera dnevni maksimum. Ukratko, broj skijaša i snowbordera na vrhu Medvednice, kazao je voditelj sljemenskih sjedežnica Bojan Dimović, bio je tako usred radnog tjedna jednak onom kakav se može vidjeti vikendom.

– Bila je gužva od jutra do podneva. Kako smo ograničeni brojem od 1000 skijaša dnevno, svi su htjeli što prije kupiti kartu. No, tijekom dana su se raspršili po stazama pa se moglo malo lakše disati – rekao je Dimović, koji Zagrepčanima savjetuje da dolaske na sljemensko skijalište rasporede kroz radni tjedan kako ne bi u subotu ili nedjelju bili kilometarski redovi od zore. Još jedan razlog velikome broju skijaša, pretpostavlja, jest i to što ovaj tjedan nema noćnog skijanja. Kad će ga biti, pak, još se ne zna, iako se okvirno razmišlja o idućem tjednu. A staze na Sljemenu koje su jučer bile pune rekreativaca budno je motrila i ekipa policajaca na skijama.

– Zbog epidemiološke su situacije ovdje da iziđu u susret ako je to nekom potrebno – objasnio je Dimović.