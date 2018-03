Kad bi država u postotku iz proračuna izdvajala kao Grad, bilo bi novca za demografiju

Kako dobre zagrebačke demografske trendove podići na nacionalnu razinu, bila je tema jučerašnjeg okruglog stola koji je pod nazivom “Zagrebački model skrbi za dijete i obitelj kao prilog nacionalnoj demografskoj politici” organizirala Stranka rada i solidarnosti.

Pohvale gradskoj politici

Gojko Bežovan, profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu, pohvalio je mjere koje Zagreb provodi i koje su ga, kaže, prema nekim istraživanjima smjestile uz bok Stockholmu, Barceloni, Amsterdamu ili Milanu u ostvarivanju socijalnih prava. - Ulaganje u djecu trend je Europske unije, zato su važni potezi Grada s tim ciljem – govori Bežovan te nabraja najvažnije: novčana pomoć za roditelje odgojitelje, koja će u 2018. proračun stajati 250 milijuna kuna i koju koristi 3376 roditelja s troje ili više djece, financiranje dječjih vrtića na koje odlazi 839 milijuna kuna ili pak prošlogodišnje opremanje više od 22 tisuće novorođenčadi.

– Razvijen je učinkovit i održiv model pronatalitetne politike te moderan europski tip socijalne vladavine. Zagreb može biti uzor drugim gradovima i samoj Vladi – zaključio je Bežovan. Slično misli i Stjepan Šterc, stručnjak za demografiju, koji je pohvalio razumijevanje demografskog problema gradskih vlasti te njihovo osnivanje Ureda za demografiju. – Neka to bude najava onih politika koje Hrvatskoj trebaju – kaže on i dodaje da je zadovoljan s osam do devet posto proračuna koliko za ove mjere izdvaja Grad. Kad bi se taj postotak prebacio na nacionalnu razinu, objašnjava Šterc, za demografiju bi se izdvajalo mnogo više nego što je zapravo potrebno.

I poslije mene bit će dobro

Na okruglom stolu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije se libio istaknuti svoje vizionarstvo, kako ga on vidi. – Političari odluke donose za mandat, a državnici za generacije. A ja mogu nekad biti i državnik bez obzira na to što upravljam samo s pola Hrvatske – tvrdi Bandić i dodaje da će za roditelje odgojitelje biti potrebno više od 250 milijuna kuna. A od tog iznosa, tvrdi gradonačelnik, 97 milijuna kuna ide u državni proračun. Zato predlaže izmjene zakona prema kojima bi se korisnike te mjere oslobodilo plaćanja poreza i doprinosa.

– Također, kada netko dođe poslije mene, neće smjeti ukidati ove mjere. Kad ljudima jednom nešto date, nema toga tko će im to uzeti. Zato sve ostaje i za buduće generacije – predviđa Bandić da će utjecaj njegovih politika ostati i nakon njega. Stranka rada i solidarnosti, koja je organizirala okrugli stol, na njega je pozvala predstavnike svih parlamentarnih stranaka želeći naglasiti nadstranački karakter teme. No, odazvao se tek Ante Babić iz HDZ-a koji je rekao da kao političar osjeća odgovornost zbog loših demografskih podataka u društvu. – Demografska obnova reforma je svih reforma bez koje sve ostale staju – smatra on.