Prođe li i vas jeza od ovih lokacija u Zagrebu? ‘Ondje je živjela povučena žena…’

Ako tražiš mjesta u Zagrebu koja imaju neku “tešku” atmosferu ili priču iza sebe, nisi jedini. Na Redditu se povela rasprava o jezivim lokacijama u gradu. Među njima se često spominje Vila Rebar na Medvednici, nekadašnja rezidencija Ante Pavelića iz 30-ih godina prošlog stoljeća. Danas je u ruševinama, a uz nju se vežu priče o tunelima, skrivenom zlatu i brojnim tragedijama, zbog čega privlači istraživače i ljubitelje misterija. Sličan status ima i napuštena bolnica Brestovac, također na Medvednici. Riječ je o nekadašnjem sanatoriju za tuberkulozu kroz koji su prošle tisuće bolesnika, a mnogi su ondje i umrli. Tijekom i nakon Drugog svjetskog rata mjesto je dodatno obilježeno stradanjima, pa se danas često opisuje kao lokacija “teške energije”. Upravo zato ne čudi da korisnici pišu kako je to prostor u kojem je “sve nekako stalo u vremenu” i da djeluje “baš nekako jezivo”.

U raspravama se spominje i nikad dovršena bolnica u Blatu, čiji podrumi i tuneli ostavljaju snažan dojam. Kako navodi jedan komentator, riječ je o prostoru gdje “postoje dvije razine i milijun tunelčića”, što dodatno pojačava nelagodu. Posebno zanimljiva je i šetnica između Jurjevske i Mlinarske, za koju mnogi ne znaju da je nekoć bila groblje. Ondje su se još od 17. stoljeća pokapali građani, a iako su posmrtni ostaci kasnije premješteni, dio povijesti ostao je vezan uz prostor, što ga čini neobičnim i pomalo mističnim. Kao jedna od urbanih legendi često se spominje i Gizelina kuća u podsljemenskoj zoni. Prema pričama, ondje je živjela povučena žena koju su smatrali vješticom, a uz kuću su se vezivali čudni mirisi i neobične pojave. Iako je objekt odavno urušen, zanimanje za tu lokaciju i dalje postoji.

U komentarima se pojavljuju i manje poznate adrese, poput Gundulićeve 21A, za koju jedan korisnik kratko kaže da ga je “potpuno izbacila iz takta” bez detaljnog objašnjenja. Neki ističu i lokacije povezane s konkretnim događajima. Jedan korisnik opisao je prolazak Medvednicom i prisjećanje na zločin nad obitelji Zec, naglašavajući kako ga je sama pomisao na okolnosti tog događaja – “da je bila noć i da ju je netko ondje doveo” – potpuno sledila. Zanimljivo, među odgovorima se pojavio i pomalo ironičan prijedlog – Markov trg.