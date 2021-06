U teškoj su se godini borili za bolji Zagreb

Pojedincima, ali i kolektivima, njih 17, za osobite su uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu dodijeljene jučer u palači Dverce ovogodišnje Nagrade Grada Zagreba. Usto je titula “Zagrepčanke godine” otišla u ruke Alemki Markotić, ravnateljici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, a dodijeljeno je i deset medalja Grada osobama i institucijama za izniman doprinos u unapređenju i razvoju metropole te njezinih stanovnika.

Ovo je čast, ali i obveza

A u ime 17 laureata zahvalio je akademik, profesor, a sada i dobitnik zagrebačkog priznanja Josip Madić.

– Uručenje nagrade je trenutak jakog i emotivnog naboja jer biti počašćen i na popisu dobitnika Nagrade Grada Zagreba je prestiž te ide svima nama na ponos. Obvezuje nas usto na osobnoj i društvenoj razini na što veću založenost i požrtvovnost za opće dobro. Hvala svima koji su prepoznali naš rad i postignuće – kazao je Madić pa dodao kako je Zagreb uvijek bio i bit će voljeni grad, što pokazuju i svi ljudi koji se svakodnevno bore za njega te daju najbolje od sebe.

Alemka Markotić također je čestitala dobitnicima te zahvalila svima koji su je bodrili u njezinoj karijeri.

– Iznimna je čast upravo uloga apostrofiranja žena u društvu. Tijekom svojega kliničkog rada nastojala sam to promicati, posebice u vrijeme pandemija virusa koji, iako je ženskog roda, nije bio nimalo nježan prema ženama. Jer kao što brojke pokazuju, ugroza među ženama bila je puno viša nego kod muškaraca. Najveća je nagrada pak to što su mi se javile djevojčice i mlade žene koje sam inspirirala da jednog dana i one postanu liječnice – rekla je Alemka Markotić dodavši da zahvaljuje i Zagrebu koji je bio velik “kavalir” prema ženama i uvijek ih dočekao široke ruke.

Na ovogodišnjoj je dodjeli, koja se tradicionalno održala na Dan grada, poseban naglasak bio na pandemijskoj i potresnoj godini pa ne čudi da je, zasluženo, i najveći broj nagrada otišao u ruke onih koji su u to vrijeme najviše djelovali.

Medicinari, statičari...

Među njima su i Crveni križ Zagreb, liječnici i medicinske sestre Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb koji su bili dežurni na dan potresa, Građevinski fakultet, Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Primarni respiracijsko-intenzivistički centar (PRIC) Kliničke bolnice Dubrava... No, valja spomenuti i da je legendarnoj sportskoj novinarki Milki Babović nagrada dodijeljena posmrtno, a Medalja Grada, među ostalima, pripala je i Duji Podrugu, hrabrom policajcu koji je spriječio pljačku banke na Črnomercu, te Dejanu Nemčiću, najboljem profesoru geografije na svijetu.