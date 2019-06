U subotu prosvjed za Hipodrom: 'Pozivamo sve da se zaustavi ovo ludilo'

Nedavno je medijski prostor počela puniti situacija oko zagrebačkog Hipodroma. Naime, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je korisnicima kako ga moraju napustiti do 1. prosinca ove godine zbog planova oko gradnje “Manhattna”, a u subotu slijedi borba protiv toga.

Facebook stranica "Zagreb te zove", "Zeleni odred - forum braniteljske udruge Vidra - veterani, društvena akcija i Udruga građana Siget su organizirali prosvjed u subotu te su preko kreiranog Facebook događaja pozvali građane da im se priduže u pothvatu.

"Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nedavno je najavio gradnju 'zagrebačkog Manhattana' na prostoru koji se proteže od Jadranskog mosta na zapadu, rijeke Save na sjeveru, Velesajma na jugu te prostora između zgrade Ine i Mosta slobode na istoku.

Zagrebački arhitekti usprotivili su se predloženom projektu ističući kako on nije u skladu ni s Prostornim planom uređenja ni s Generalnim urbanističkim planom, na što su u otvorenom pismu upozorili zagrebačkoga gradonačelnika"

Naravno to nije omelo šerifa iz Pogane vlake da uputi mafijašku poruku upravi Hipodroma :

"Dobili smo poruku – otiđite i ne vraćajte se.To nije u redu, po Zakonu o sportu prvo nam se mora osigurati alternativno mjesto. to je nevjerojatno, to se nije dogodilo nijednom sportu', poručuje Brezić, dodavši da bi htjeli ostati na Hipodromu jer je to idealno mjesto za bavljenje konjičkim sportom. "

Stoga pozivam SVE GRAĐANE, INICIJATIVE , STRANKE kojima je stalo da se zaustavi ovo ludilo - PROSVJED - NE DIRAJTE MI HIPODROM - Dođite u subotu 08.06.2019. na glavni ulaz Hipodroma, ulica Radoslava Cimermana 5 u 10 sati.



Pokažimo da nam je stalo.

Organizatori:

Fb stranica "Zagreb te zove", "Zeleni odred - forum braniteljske udruge Vidra - veterani i društvena akcija i Udruga građana Siget



Info:Gordana Pasanec 0913733020

Potpredsjednica Udruge građana Siget, suvoditeljica Zelenog odreda, vijećnica VMO Siget", stoji u pozivu na prosvjed.