U Španskom nestao 82-godišnjak, obitelj moli za pomoć: 'Ima Alzheimera, ne znamo gdje je prenoćio, tražimo ga posvuda'

Krešimir Babić, 82-godišnjak s Alzheimerovom bolesti, jučer oko 10 sati napustio je svoj dom na Pavlenskom putu u Španskom, te mu se od tada gubi svaki trag. Obitelj traži pomoć u njegovoj potrazi te mole sve da im se s informacijama jave na 091/4920-826 ili policiji na 01/4570-520.

– Jučer je otišao po naočale. Gore je nosio crnu Adidasovu trenitku s bijelim prugama na rukavima. Otišao je u optiku u kvartu, ali na kraju je zalutao u Vrapče. Gospodin u optici rekao mu je da nema njegove naočale i uputio ga u Ilicu. Od tada ne znamo gdje je otišao. Mobitel nije uzeo, živi inače doma sa suprugom. Tražimo ga po cijelom gradu, dobili smo dojavu da je neki dezorijentirani gospodin prešao cestu u Jankomiru, pa smo ondje sad. Ne znamo gdje je prenoćio. Policija je obaviještena. Molimo sve koji znaju nešto da nam se jave - kazala nam je kći Ana Falak.