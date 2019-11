U pet godina promijenili 70 od 130 tisuća pločica pa rok produljili do 2023.

Pločica po pločica i nikad tome kraja. Opet je produljen rok za postavljanje unificiranih ploča s imenima ulica i kućnih brojeva na zagrebačke fasade, ovog puta do 1. siječnja 2023. godine jer shvatilo se da se dosadašnji rok, koji istječe krajem ove godine, nikako neće moći dostići. Ima još tu posla, kažu nam u Gradu, u kojem su čitav projekt najavili još 2012. godine.

Obuhvatili sve četvrti

– Plavim pločicama, odnosno bijelim u povijesnoj jezgri uvest ćemo red u nered koji vlada zadnjih 30 do 40 godina u označavanju gradskih ulica i trgova – govorio je prije sedam ljeta gradonačelnik Milan Bandić ustvrdivši da će postavljanje pločica “trajati oko četiri do pet godina i tada će Zagreb biti na razini uređene metropole, zemlje članice Europske unije”.

Ali neće. Isto kao što cijeli proces neće koštati desetak milijuna kuna, kako su tada neslužbeno govorili u Gradskoj upravi da hoće. Jer, jednim pogledom registar javne nabave jasno je da je već dosad na “nabavu i ugradnju ploča za označavanje imena ulica i trgova” potrošeno više od dvadeset milijuna kuna, a iznos je to koji do 2023. godine može samo narasti.

– Do sredine 2017. godine postavljeno je gotovo 60 tisuća pločica, i to na području 15 gradskih četvrti. Za 2018. godinu sklopili smo posao za još preostale dvije gradske četvrti, i to se radilo do sredine ove godine, kad je postavljeno otprilike još desetak tisuća pločica. Znači, sveukupno otkad smo startali obavili smo više od pola posla – kažu nam u gradskoj upravi koja je sama sebi zadala zadatak postaviti nove pločice na otprilike 130 tisuća kućanstava.

Javiš se na pismo namjere

Naravno, ovaj potonji broj odnosi se isključivo na kućne brojeve čije postavljanje Grad sufinancira s 50 posto iznosa, dok u ukupan broj pločica o kojem su nam govorili iz gradske uprave spadaju i one s imenima ulica te postavljene na raskrižjima, kojih ima još otprilike 15 tisuća. A zašto proces ide tako sporo? Djelomično zbog Grada, a drugim dijelom zbog ljudi.

– U prvoj “turi” zapeli smo malo jer nismo imali predviđen novac za sufinanciranje pločica, a i sami Zagrepčani uglavnom nisu znali na koji se način nama javiti da im damo pola iznosa za kućni broj. On košta, primjerice, za kuće 70 kuna, odnosno stanare 35 i nas 35. Ali ključno je javiti se na naše pismo namjere – kažu u Gradu, koji je posljednje takvo pismo uputio Zagrepčanima prije godinu i pol. Oni kojima je Grad tada obećao sufinanciranje dobili su ga do sredine ove godine.