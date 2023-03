'Tomašević se hvali projektima obnove, ali oni su rezultat kvalitetnog rada prije njegovog dolaska'

Gradski zastupnik Ivica Lovrić, koji je obavljajući poslove pročelnika Ureda za obrazovanje imao odgovornost za obnovu odgojno-obrazovnih objekata u Gradu Zagrebu, osvrnuo se na razmjere zagrebačkog potresa koji je grad pogodio 22. ožujka, prije gotovo tri godine. U svojem priopćenju navodi sažetu kronologiju postupanja nakon potresa i za vrijeme pandemije korona virusa.

"Dana 22.3.2020., paralelno s obilascima, nadležne službe već su bile na terenu i počele s uklanjanjem ugroza, 23.3.2020. u garaži na Trgu Stjepana Radića utvrđen je i donesen akcijski plan postupanja te se već istog dana započelo s pregledima statičara i hitnim radovima otklanjanja ugroze na pojedinim odgojno-obrazovnim objektima koji su predstavljali neposrednu opasnost za živote i imovinu naših sugrađana. U idućim danima utvrđena su oštećenja na 175 odgojno-obrazovnih objekata te se odmah započelo s projektima i radovima cjelovite obnove objekata koji su pretrpjeli znatnija oštećenja te su pokrenuti postupci javne nabave za sanaciju oštećenja od potresa", navodi Lovrić u priopćenju.

"Sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim građevinama do početka nove školske godine, 7. rujna 2020., obnovljen je 161 odgojno-obrazovni objekt, a radovi cjelovite obnove započeli su na 12 objekata koji su imali teža oštećenja. Luksuz da se čeka Zakon o obnovi nismo nažalost imali, isti je naime donesen 16. rujna 2020. S obzirom na to da su vrtići morali osigurati neometan rad, a osnovne škole su s online nastave vraćene na nastavu uživo 11. svibnja 2020., vremena za čekanje nije bilo", nastavlja gradski zastupnik.

"Uloženo je mnogo rada, truda i zajedničke sinergije kako bi se ostvarili takvi rezultati. Obnova odgojno-obrazovnih objekata nije se odvijala zbog povlačenja sredstava iz EU fondova, nego zbog prijeke potrebe i nužnosti osiguravanja neometanog svakodnevnog života naših sugrađana te odgoja i obrazovanja 65.000 djece polaznika oštećenih škola i vrtića. Naravno, svi ovi projekti sanacije bili su ujedno pripremljeni za povlačenje sredstava iz Fonda solidarnosti te smo s prijavom na sredstva Fonda započeli odmah po objavi Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava krajem travnja 2021. Kako je do promjene vlasti došlo 4. lipnja 2021., tako su Tomaševića dočekala obnovljena 162 objekta i započeti radovi na 12 najteže oštećenih objekata. Nažalost, preuzete radove znatno je usporio ili u cijelosti zaustavio, nanoseći golemu financijsku štetu Gradu Zagrebu te umanjujući kvalitetu odgoja i obrazovanja tisućama zagrebačkih učenika", piše Lovrić.

13.02.2023,Zagreb - Gradonacelnik Grada Zagreba Tomislav Tomasevic, zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornog uredjenja, graditeljstva i drzavne imovine Brankom Bacicem, obisli su objekte ostecene u potresu koji su u obnovi.

U nastavku priopćenja Lovrić navodi kako se ovih dana gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio da su prijavili projektne prijedloge na Fond solidarnosti u iznosu od 185 milijuna eura, no ističe kako je zaboravio reći da je prijavljeno, kada su u pitanju škole i vrtići, rezultat svega navedenog iz razdoblja prije njegova preuzimanja vlasti, no u znatno manjem iznosu od projekcija koje je prethodno dogovorio s resornim ministarstvom, kada je samo za škole dogovorio povlačenje 160 milijuna eura. Razlog toga pronalazi u odustajanju vladajućih od cjelovite obnove pojedinih škola koje su se trebale financirati iz Fonda solidarnosti. Time su, kaže Lovrić, pokazali zapanjujuću nesposobnost i nebrigu za zagrebačko školstvo.

"Što reći nego se samo nasmijati besramnosti i manipulaciji našeg gradonačelnika. Tragikomično je slušati njegova hvalisanja prigodom otvaranja obnovljenih škola jer je Tomašević jedino uspio produžiti i poskupjeti radove na njima te prouzročiti štetu milijunskih razmjera, dijelom zbog nečinjenja i neznanja, a dijelom zbog osobnih interesa, no to je pak sad posao nadležnih institucija. Zadatak obnove škola i vrtića, nametnut od strane prirode, shvatili smo u potpunosti kao svoju dužnost, moralnu obvezu i odgovornost te, unatoč brojnim opstrukcijama aktivističke oporbe vođene sitnim interesima i rušilačkim porivima, nismo posustajali. Neki od glavnih protagonista tadašnjeg aktivističkog pokreta koji su, zlorabeći tešku situaciju, preko najranjivijih skupina i lažne brige za djecu širili dezinformacije i laži, trenutno sjede u zastupničkim klupama Gradske skupštine i na pročelničkim mjestima, no to će biti tema koju ću podrobnije iznijeti drugom prilikom", napisao je Lovrić.

"Ljudi iz struke, građevinski inženjeri, statičari, projektanti, izvođači te brojni sudionici u procesima obnove znali su mi prigovoriti kako se u javnosti premalo isticalo koliki je opseg posla kvalitetno odrađen i iskoordiniran u kratkom razdoblju i u danim uvjetima. Stoga u povodu treće obljetnice imam potrebu svim suradnicima i struci koja je davala svoj maksimum još jednom zahvaliti jer, bez obzira na to što se laži neprestano izgovaraju, djela prisvajaju, nitko i ništa ne može umanjiti veličinu i važnost svega što je tadašnja gradska uprava poduzela pri obnovi škola, vrtića i učeničkih domova te, gledajući s odmakom, mogu samo reći da sam iznimno ponosan na postupanje i ostvarene rezultate", zaključuje Lovrić u svome priopćenju.

