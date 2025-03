Tomašević najavio novu glazbenu školu u Sesvetama: 'Očekujemo gradnju iduće godine'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet na Zagrebačkom velesajmu najavljuju 4. izdanje HACKL-a – hachatona za otvoreni Zagreb pod nazivom „Sport na volej“. Riječ je o natjecanju kojem je cilj dobiti najbolja programska rješenja za Grad Zagreb, a od natjecatelja će se očekivati razvoj rješenja koja će građanima omogućiti jednostavan i jasan pristup popisu sportskih natjecanja te njihovim rezultatima. Trajat će od 25. do 27. travnja, te su otvorene online prijave. Održat će se i redovna tjedna konferencija za novinare, gdje se očekuju razne teme.

"Iza nas su izvanredna rješenja, pozivam programere, sportašte i sve koji žele pridonijeti Zagrebu s novim tehnološkim rješenjima. Prijave su otvorene", rekao je direktor ZICER-a Frane Šesnić. Gradonačelnik Tomašević također je pozvao sve da se prijave. "Vjerujem da će biti uspješno i ove godine. Nakon što se razvije rješenje, kreće suradnja s Gradom oko razvijanja konačnog proizvoda", rekao je te naveo neke digitalne projekte Zagreb, poput gradske uprave kao "Paperless" ureda, čime se uvelike povećao broj papira koji su digitalno potpisani, a to je rezultiralo i manjom potrošnjom tonera i papira. Spomenuo je i Katalog nekretnina koji je predstavljen prošli tjedan.

Što se tiče redovne tjedne konferencije, spomenut je novi tramvaj koji je došao na gradske ulice. "Što se tiče drugog tramvaja koji će početi prometovati sljedeći tjedan, želimo pitati građane da odaberu na koju će liniju ići. Bio je veliki interes za to od strane građana, osim linije 1, 3, 8, 13 su posebno optimalne s obzirom da su to kraće linije. Od danas u podne do petka u 12 omogućit ćemo građanima da glasuju na kojoj će liniji prometovati. Glasanje će biti na društvenim mrežama, a rezultate ankete ćemo objaviti u subotu.

Jedno je od novinarskih pitanja bilo ususret redovnoj Skupštini u četvrtak, a među najvažnijima Tomašević je naglasio kao jednu od najvažnijih sporazum Vlade i Grada o izgradnji stadiona Maksimir. "Vjerujem da će biti rasprave na temu izvješća o radu gradonačelnika, tu su neke točke vezane za imovinsko-pravne odnose, imamo točku o kupoprodaji parcele kako bi imali novi ulaz u budući stadion Kranjčevićeva", nabrojao je neke.

Na temu izmjena GUP-a, rekao je da još nije dobio povratnu informaciju od Ministarstva graditeljstva glede suglasnosti. "Hoće li se to dogoditi ili ne još ne znamo, ali usuglasili smo dokument sa zahtjevima ministarstva, održali smo niz sastanaka i ne vidim čime bi se mogla uskratiti suglasnost. Mislim da je tri tjedna sasvim dovoljno", rekao je. Što se tiče glazbene škole u Sesvetama, koja je ranije planirana na području kompleksa Sljeme, gradonačelnik je istaknuo da se tražila lokacija za novu školu. "Prijedlog je bio za Kockicu, ono što je problem vezano za Sljeme, treba napraviti urbanistički plan uređenja za cijeli kompleks, ne samo Kockicu, kako bi se definirali i neki drugi javni sadržaji.

Međutim, UPU je jedna dugotrajna procedura, pa s obzirom na akutne potrebe glazbene škole i koliko su čekali, odlučili smo da druge lokacije zanemarimo i da ipak idemo u rekonstrukciju Kockice da tamo bude nova glazbena škola i mogu reći da će na terenu oko Kockice niknuti niz sportskih terena koje će moći koristiti ne samo učenici već i stanovnici Jelkovca i centra Sesveta. Idemo s projektom škole paralelno s UPU-om za tvornicu Sljeme. Očekujem da sama gradnja škole sljedeće godine, a UPU tek krajem sljedeće godine, pa će se usuglasiti dokumenti.

Jedno je pitanje bilo na temu izgradnju podzemnih spremnika u centru, pa je tako spomenuto da se ondje već stvaraju mini-odlagališta, da mnogi nisu znali da ne smiju koristiti kartice i slično. "Podzemne spremnike stavljamo u centar grada, a polupodzemne u svim ostalim dijelovima grada. Stavili smo preko 160 podzemnih spremnika, ostala je nekolicina a onda je mreža kompletna. Ljubljani je trebalo 10 mjesta. Nekad moramo na parkirnim mjestima jer ne možemo naći drugu lokaciju. Gdje god možemo ne uzimamo parkirna mjesta.

Vezano za Aleju Skulptura i radove Greenway, ponovio je kritike upućene Pavlu Kaliniću. "Trasa ne ide preko spomenika, nego preko betonskog postolja spomenika. No, Pavle Kalinić je bio pročelnik u upravi koja je napravila taj projekt iz 2019. Ide se u sastanak s HDLU-om, naći će se rješenje", rekao je Tomašević.