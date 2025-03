Uskoro besplatan prijevoz ZET-om za sve mlađe od 18: Ovo je sve što morate znati

Od 1. travnja, pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju osobe do navršenih 18 godina života, a kojima je prebivalište u Gradu Zagrebu. Pravo na besplatan prijevoz moći će se ostvariti od 1. travnja, na prodajnim mjestima ZET-a i to na terminalima Ljubljanica, Črnomerec, Savski most, Dubrava, Dubec, Sesvete, Borongaj, Mihaljevcu te u Pothodniku, Petrićevoj 4 i Zapruđu .

Ukratko, kako bi došli do do besplatnog prijevoza, trebate doći do prodajnog mjesta ZET-a, imati ispunjen obrazac Gradskog ureda, potpisan od strane roditelja ili zakonskih skrbnika, te predati zahtjev ZET-a s jednom fotografijom. Napomena - taj dokument prilažu samo korisnici koji ranije nisu izrađivali fizičku ili virtualnu pretplatnu kartu.

Procedura na prodajnim mjestima

Za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz na prodajnim mjestima ZET-a potrebno je priložiti s točnim podacima popunjen obrazac Gradskog ureda, a koji je potpisan od strane roditelja ili zakonskog skrbnika. Obrazac je dostupan na ovoj poveznici i na prodajnim mjestima ZET-a. Korisnici koji već imaju Pretplatnu kartu, ne trebaju izrađivati novu, već uz potpisani Zahtejv Gradskog ureda, donose i svoju postojeću pretplatnu kartu te će preuzeti elektronički besplatni kupon.

Ista procedura vrijedi i za korisnike koji imaju virtualnu Pretplatnu kartu unutar aplikacije MojZET.

Iznimno, a s obzirom na to da je riječ o osobama mlađe životne dobi, ukoliko se fotografija na postojećoj pretplatnoj karti znatnije razlikuje u odnosu na trenutnu dob korisnika, bit će potrebno izraditi duplikat s novom fotografijom. Duplikati fizičke pretplatne karte se izrađuju odmah i to na prodajnim mjestima u Ozaljskoj 105, Petrićevoj 4, Dubravi, Zapruđu i Črnomercu. Cijena izrade je 3,98 eura. Izmjena fotografije na virtualnoj pretplatnoj karti može se zatražiti na bilo kojem prodajnom mjestu te nema dodatne naplate.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Korisnici koji nemaju Pretplatnu kartu ZET-a ili aplikaciju MojZET s aktiviranim korisničkim računom na kojem je virtualna pretplatna karta, također s popunjenim i potpisanim obrascem Gradskog ureda od strane roditelja ili zakonskog skrbnika trebaju doći na prodajno mjesto. Istovremeno trebaju zatražiti i izradu pretplatne karte, odnosno predati Zahtjev ZET-a za izdavanje Pretplatne karte (koji je dostupan na prodajnim mjestima i na ovoj poveznici). Uz odgovarajući Zahtjev ZET-a, potrebno je priložiti jednu fotografiju i to ne stariju od 6 mjeseci. Korisnik snosi trošak izrade kartice, a cijena iznosi 3,98 eura, dok se formiranje Pretplatne karte u aplikaciji MojZET ne naplaćuje.

Svim korisnicima koji su mlađi od 18 godina i koji su kupili godišnji kupon, nakon što ostvare pravo na besplatni prijevoz prema novonastalim uvjetima, bit će omogućen povrat novčanih sredstava za preostalo razdoblje valjanosti, a počevši od 1. travnja.

Povrat novčanih sredstava roditelji ili zakonski skrbnici mogu zatražiti prilikom preuzimanja besplatnog kupona. Novčana sredstva isplatit će se, isključivo, roditeljima ili zakonskim skrbnicima i to jednokratno u gotovini. Povrat će se moći zatražiti u Ozaljskoj 105 na šalterima prodaje - Upravna zgrada i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7.30 do 15 sati te utorkom i četvrtkom na istoj adresi od 7.30 do 18 sati. Dokumenti su dostupni na web stranici ZET-a.