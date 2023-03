Sutra premijera dokumentarca o domaćoj rock sceni devedesetih

Devedesetih se na ovim prostorima sjećamo kao nemilih vremena, ali Dimitar Dimitrovski Diba donosi nam novu perspektivu na to vrijeme u svom dokumentarnom filmu "Iz sve snage" čija je premijera sutra u 20 sati na Zagreb Doxu u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu. Film govori o domaćoj rock sceni koja je nastala i održala se usprkos nezahvalnim uvjetima u kojima se pojavila.

"Rock'n'roll je sredinom osamdesetih ponovo postao in. Na marginama društva rađala se nova scena. Sirovi rifovi prštali su iz podruma i garaža, a tekstovi su banalizirali svakidašnji život, ljubav i općenito misao postojanja.

Zdenko Franjić, tada uposlenik Narodne banke Hrvatske, pasionirani zaljubljenik u underground, psychobilly, garage rock i indie glazbu, odlučio je pokrenuti nezavisnu izdavačku etiketu. Etiketa je bila nezavisna u svakom smislu te riječi, on sam je financirao i presnimavao kazete koje je izdavao, sam je radio omote i sam je otkrivao nove bendove. Logika mu je bila “Objavljujem što mi se sviđa i što volim slušati. I onda je objavio vinil izdanje "Bombardiranje New Yorka", kompilaciju koja je, sve do tada poznato, okrenula naglavačke. Osim što je reizdana nekoliko puta na svim mogućim nosačima zvuka, iznjedrila je sada iznimno uspješne i popularne Majke i Gorana Bareta.“

To je ukratko početak filma u kojem o svojem rockerskom putu u 90-ima govore Goran Bare, Damir Urban, Mile Kekin i braća Subošić iz Hladnog Piva, Viduka i Alen Marin iz Kojota, legendarni gitarista Alen Kraljić, frontmen Overflowa Goran Živković, Miro Kusačić iz Messerschmitta i Romeo Đomlija iz The Spoons.

-Priznajem da kad smo počinjali sa snimanjima, nismo ni slutili kakav zahtjevan i kompliciran proces je pred nama, al svaki put kad bismo, 'ajmo reći malo izgubili zamah, dogodio bi se nevjerojatni intervju s nekim od protagonista filma koji bi nam dao novi elan i na tome sam im zahvalan - rekao je Dimitar Dimitrovski Diba te naglasio kako će se u filmu doznati neka do sad nepoznate stvari o domaćoj rock sceni, primjerice razloge raspada benda Laufer, kao i pravo značenja legendarne pjesme Gorana Barea "Vrijeme je da se krene".

Producentica filma je Arijana Velić. Arijana već dvadesetak godina radi kao urednica i producentica na raznim televizijskim projektima, a ovo joj je prvi samostalni film. Dimitar Dimitrovski Diba video produkcijom se bavi dulje od 20 godina i osim rada na televiziji kao video montažer, autor je i režiser brojnih video spotova za razne rock bendove poput Kojota, Gretta, Markiz i drugi. Dokumentarni film Iz sve snage mu je prvi samostalni filmski autorski uradak.