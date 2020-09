Sutra će biti blokiran dio pruge u Jurišićevoj, tramvaji će voziti preko Glavnog kolodvora

Sutra od 8 do 12 sati bit će onemogućen promet južnim tramvajskim kolosijekom u Jurišićevoj ulici a razlog su građevinski radovi, javljaju iz ZET-a. Tramvajske linije11, 12, 14 i 17 u smjeru istoka vozit će zato do Trga bana Josipa Jelačića uobičajenim trasama, a zatim će nastaviti obilazno preko Glavnog kolodvora.

Dolazi i do izmjena u autobusnom prometu, i to na linijama 217 za Petruševečko naselje te 283 za Brestje i Sesvete. Zbog zatvaranja dijela ulice Struge III, linija 217 će od ponedjeljka, 14. rujna sve do kraja rujna prometovati skraćeno, te neće prometovati ulicama Žitnjak Martinci i Struge III.

- Trasa će biti Kvaternikov trg - redovnom trasom prema Strugama do rakrižja ulice Žitnjak – (lijevo) ulica Žitnjak – (ravno) Žitnjačka cesta – (lijevo) Žitnjačka cesta – (desno) Radnička cesta i dalje uobičajenom trasom do odredišta - kažu u ZET-u. Za vrijeme privremene regulacije prometa bit će uspostavljena nova autobusna stajališta u ulici Žitnjak i na Žitnjačkoj cesti, dok autobusna stajališta Žitnjak – ambulanta, Struge III i okretište Struge privremeno neće biti u funkciji.

Što se tiče linija 283, ona će do srijede voziti djelomično izmijenjenom trasom zbog asfaltiranja Ulice Anke Krizmanić. Nova trasa bit će terminal Dubec – redovnom trasom do raskrižja Ulice Ljubičica i Ulice Vladimira Filakovca – (lijevo) Ulica Vladimira Filakovca – redovnom trasom do Badelovog brijega i Starog Brestja – (lijevo) Brestovečka cesta – (desno) Ulica Vladimira Filakovca – (lijevo) Ulica Ljubičica – (lijevo) Zagrebačka ulica – i dalje uobičajenom trasom prema Sesvetama. Zz smjera Sesveta autobusi će voziti redovnom trasom prema Dupcu. Zbog nove regulacije, privremeno će biti uspostavljeno obostrano autobusno stajalište u zoni raskrižja Ulice Vladimira Filakovca i Brestovečke ceste na Brestovečkoj cesti.