Sarajevska postaje avenija, a njome će voziti i tramvaj do ranžirnog kolodvora

Široka gradska avenija u dva odvojena kolnika, svaki će imati po tri traka, a između suprotnih smjerova vozit će i tramvaj. Tako su u gradskoj i državnoj upravi zamislili buduću Sarajevsku cestu, odnosno njezin produžetak, za koju je nedavno Grad Zagreb raspisao natječaj za glavni projekt te ishođenje građevinske dozvole. Samo izrada papirologije ovog zajedničkog projekta Grada i Hrvatskih autocesta stoji 3,8 milijuna kuna, a time bi se trebala riješiti sva dokumentacija za rekonstrukciju poteza dužine oko dva kilometra, od Avenije Dubrovnik do ranžirnog kolodvora, dokle bi trebala ići nova tramvajska pruga. A ondje će se nalaziti i okretište sa zgradom za odmor vozača i ostalih djelatnika ZET-a.

Dodatni trak od Ukrajinske

Riječ je, točnije, o 1808,21 metru nove ceste, a tramvajska će pruga ići još dalje, i to oko 450 metara, tako da će joj ukupna dužina s okretnicom kod ranžirnog kolodvora biti 2250 metara. Projekt je, objašnjavaju u Gradu, posljednja dionica pristupne prometnice Autocesti Zagreb – Sisak, poveznica sa zagrebačkom obilaznicom, a bit će i nov južni izlaz iz grada te najkraća veza sa zračnom lukom.

Suradnja između gradske uprave i Hrvatskih autocesta počela je 2016. potpisivanjem sporazuma prema kojem je gradnja prijelaza preko ranžirnog kolodvora u nadležnosti HAC-a, a rekonstrukcija Sarajevske s gradnjom tramvajske pruge briga Grada. Već tada najavljivalo se da će projekt težak 510 milijuna kuna prijaviti na sufinanciranje sredstvima iz fondova EU uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Odnosno, procijenjena vrijednost gradnje prijelaza preko ranžirnog kolodvora je 330 milijuna kuna, rekonstrukciju Sarajevske platit će 65 milijuna kuna, a 50 milijuna kuna vrijedna je tramvajska pruga.

Planirao se i otkup zemljišta, za što je bilo predviđeno 65 milijuna, a istodobno će se očito rješavati dokumentacija. Onaj tko dobije posao morat će tako organizirati i geodetske radove, od snimanja na terenu do izrade elaborata, a uz novi izvedbeni projekt za samu prometnicu i tramvajsku prugu mora se izraditi i onaj za gradnju kanala odvodnje te vodovodnih instalacija, za javnu rasvjetu te zaštitu i premještanje elektroenergetskih instalacija, zaštitu od buke, krajobrazno uređenje, zaštitu od požara, zaštitu premještanja postojećeg vrelovoda... Osmisliti se mora i privremena regulacija prometa od Avenije Dubrovnik do ranžirnog kolodvora tijekom izvođenja radova, i to “ukoričiti” u elaborat, a razmišljati treba i o novoj prometnoj signalizaciji koju je Grad opisao u lokacijskoj dozvoli izdanoj prije dvije godine. Sada je, pak, produljena do 2022.

– Na najsjevernijem dijelu Sarajevske, od Avenije Dubrovnik do Ukrajinske ulice, najvećim se dijelom zadržava postojeće stanje, a kod raskrižja s Ukrajinskom istočni kolnik proširuje se zbog dodavanja još jednog traka – kažu u Gradu i dodaju da se zapadni kolnik neće mijenjati širinom. Otuda pa prema jugu počinju tri traka na svakom kolniku, a napravit će se i novi ulaz za administrativno sjedište MORH-a, točno nasuprot ulazu u sjeverno parkiralište zgrade trgovačkog lanca Konzum. Bit će ondje i novo četverokrako križanje, a premjestit će i ogradu vojarne, odnosno “ući” će u njen krug za dva metra. Na tom će raskrižju postaviti i semafore, jednako kao i kod križanja s Ukrajinskom te Vatikanskom ulicom i Kauzlarićevim prilazom. Paralelno sa Sarajevskom, za pristup Ulici Mikulinci sagradit će još jednu jednosmjernu prometnicu, a cijeli potez pratit će i pješačke te biciklističke staze, tramvajska te autobusna stajališta... Prije nego što počne izrađivati projekt semaforizacije, njen izvođač morat će obaviti i sedmodnevno brojenje prometa te izraditi analizu prometnog opterećenja. Mora razmišljati i da sve bude opremljeno u LED tehnologiji, a i da semafori putem WiFi-ja budu povezani međusobno, ali i s nadzornim centrom održavatelja postojeće infrastrukture.

Mjere iz masterplana

Nekih izvlaštenja već je bilo, kaže Milenko Arapović, predsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb – istok, a produženom bi se Sarajevskom riješio i prometni čep u Buzinu.

– Tramvajska pruga do ranžirnog kolodvora najviše bi značila stanovnicima Dugava i Hrelića te Jakuševca, pored čijih bi naselja prolazila, a približila bi se i Buzinu te Velikom Polju – ističe Arapović, dodajući da je ministar Oleg Butković na otvaranju rotora na Dan grada Zagreba najavio Sarajevsku kao sljedeću veliku prometnu investiciju.

Realizacijom projekta, dodaju u gradskoj upravi, ostvarile bi se i mjere definirane Master planom prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Iz resornog ministarstva, pak, poručuju da je do kraja 2020. planirano ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole te provođenje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

– Potrebna je i novelacija studije opravdanosti koju je ugovorio HAC, a izrada je u tijeku – kažu i dodaju da rade sve da se u sljedećoj financijskoj perspektivi od 2021. do 2027. godine stvore preduvjeti za sufinanciranje projekta iz EU sredstava. Planirani početak gradnje, ističu, moguć je po završetku studijske i projektne dokumentacije, koja se za gradnju nadvožnjaka preko ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku predviđa zgotoviti do 2021.