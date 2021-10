'Strojevima nam žele izrovati dvorište zbog kanalizacije, a nisu ponudili nikakvu naknadu'

Stanovnici Huzjanove kolektor čekaju desetljećima, a gradski Vodovod i odvodnja ovih je dana krenuo s radovima. Konačni početak radova, susjedi su pozdravili, no to je danas bio razlog prosvjeda na kojem se okupilo desetak ljutitih žitelja Huzjanove.

Razlog je slučaj obitelji Hrgović koja živi na kućnom broju 1. Dio predviđenih radova obuhvatili bi i njihovo dvorište, no za razliku od ostalih susjeda u sličnoj situaciji, nisu dobili nikakav ugovor o izvlaštenju, a samim time ni pravo na naknadu zbog štete u dvorištu.

Projekt je krenuo danas, a ViO svakog dana namjerava obraditi oko 12 metara površine u Huzjanovoj. Tim će tempom za nekoliko dana stići do dvorišta obitelji Hrgović, no susjedi ne misle to dopustiti prije nego što dobiju rješenje o izvlaštenju.

-svi ostali susjedi su dobili rješenje, osi Hrgovića, ne razumijemo zašto. Nećemo dozvoliti da počnu raditi u njihovom dvorištu bez da im se osigura naknada, a hladni pogon će im donijeti nepotrebne troškove - objašnjava nam Vlatka Pažin, predsjednica MO-a Gornji Stenjevec.

Dragica Hrgović u Huzjanovoj živi čitav svoj život i pozdravlja dolazak kolektora koji će poboljšati kvalitetu života u kvartu.

-Nemam ništa protiv toga da kolektor prođe kroz moju parcelu. Jedino što tražim je rješenje o izvlaštenju. Svi drugi susjedi uredno su dobili papire, a mi rješenje čekamo već pet mjeseci. Nedavno je bilo zakazano i vještačenje, no ono je prije dva dana odgođeno bez objašnjenja - govori Dragica. Onkološki je bolesnik, živi s mužem koji je osoba s poteškoćama u kretanju pa joj čitava situacija predstavlja nepotreban stres u životu.

-Ako uđu, srušit će nam ogradu i drveće u voćnjaku, a za to nećemo dobiti nikakvu naknadu - kaže ona. Ovo, dodaje, nije prvi puta da grad uzima parcele njenoj obitelji.

-Prvi puta su to učinili kada se gradila Bolonja. majka je tada plakala jer je dobila simboličnu naknadu. Drugi put je bilo kada su produživali Huzjanovu. I sada govore da će ovdje graditi i parking, no što će nam parking kada imamo dvorišta i garaže - pita se Dragica.Složni susjedi iz Huzjanove u subotu oko devet sati okupili su se pred dvorištem Hrgovićevih kako bi pružili potporu susjedima. Pridružio im se i Donat Radas, nedavno izabrani predsjednik Gradske četvrti Podsused-Vrapče.

-Obitelj Hrgović ima podršku vijeća. Želimo da imaju jednak tretman kao i drugi građani. Očekujem da ViO u ponedjeljak riješi tu situaciju kao što su i obećali - kazao je Radas. Očekuje to i ostatak susjeda.

-Poanta je u tome da se zakon poštuje. Ne može grad neovlašteno ulaziti u nečiji posjed - dodaje Slobodan Menićanin, član MO-a Gornji Stenjevec. neslužbeno doznajemo da je Grad prruzeo otkup parcele proširenja prometnice te da do nasilnog ulaska u dvorište neće doći.

Naknada koju Hrgovići trebaju dobiti za radove u njihovom dvorištu, doznajemo od susjeda koji su bili u sličnoj situaciji, iznosi najmanje 30.000 kuna.

