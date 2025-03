Strip autorice Bridgertona objavila zagrebačka nakladna kuća Mozaik knjiga

Prvi strip slavne autorice Bridgertona Julije Quinn "Gospođica Butterworth i ludi barun" koji s ilustracijama Violet Charles donosi sve što obožavatelji zabavne romantike vole - avanturu, strast i pravu mjeru ludila, objavila je u hrvatskom prijevodu zagrebačka nakladna kuća Mozaik knjiga.

Julia Quinn sa svojim je neodoljivim ljubavnim pričama tjednima držala prvo mjesto na listi najprodavanijih romana New York Timesa, a samo u Sjedinjenim Američkim Državama prodala je više od 10 milijuna primjeraka, ističe izdavač. Zbog povijesnih romana koji su prevedeni na više od 30 jezika, mnogi je već sada nazivaju suvremenom Jane Austen, a prema njezinim romanima na Netflixu se prikazuje serija o obitelji Bridgerton koja obara rekorde u cijelome svijetu. Tu povijesnu dramu prati preko 70 milijuna ljudi i najgledanija je u 76 zemalja svijeta.

Quinn u svijetu povijesnih romansi autorica ima ugled lordova i kraljeva o kojima piše. Napisala je više od 40 nagrađivanih ljubavnih romana, među kojima je i 19 uspješnica New York Timesa.Na hrvatski su joj prevedeni brojni romani, među kojima su "Kako uloviti nasljednicu", "Sunce u tvojoj kosi", "Odavde do Mjeseca", "Vojvoda i ja", "Vikont koji me volio". Diplomirala je na Harvardu i Radcliffeu.

Iz Mozaika knjige podsjećaju kako su ljubavne zgode i nezgode gospođice Butterworth očarale neke od omiljenih likova serijala Bridgerton, a sada i hrvatski čitatelji mogu uživati u ovoj neodoljivo nekonvencionalnoj ljubavnoj priči, u obliku bogato ilustriranog grafičkog romana.

"Naša nesretna, ali snalažljiva Priscilla Butterworth proživjela je sve – od okrutne tete do suludih bjegova, a sudbina je vodi ravno u zagrljaj jednog ekscentričnog, a možda i ludog, baruna. S nevjerojatnim zapletima, urnebesnim trenucima i pregršt romantike, ova priča puna je uzbuđenja i iznenađenja", najavili su.