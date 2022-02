Street art umjetnik Miro Modul ovjekovječio 'papagajke' muralom u Voltinom

Nedavno sam preselio u kvart Voltino u tzv. "papagajke", zgrade koje su nekada bile šarene i po tome dobile ovaj naziv. Boje su na zgradama vremenom izblijedile i to me ponukalo da im vratim stari sjaj. Tako sam pokrenuo inicijativu za oživjeti ovu priču i u dogovoru sa stanarima oslikao jedan od ulaza u same zgrade - kazao je Miro Modul Petković, street art umjetnik i kaligraf, koji u Voltinom popularnim zgradama "papagajkama" posvetio mural.

„Jako smo sretni sa svim projektima i suradnjama koje ostvarujemo s Mirom, koji kroz tečajeve koje provodimo u Muzeju suvremene umjetnosti educira male i velike o Street art-u, kao obliku umjetnosti, a ne vandalizmu, kao i na načinu na koji prenosi svoje znanje i vještine ispisivanja slova kroz tečajeve kaligrafije i Sign Painting-a. I ovoga puta, imali smo priliku popratiti nastajanje njegovog novog murala na legendarnim papagajkama o kojem već bruji cijelo Voltino. Bilo je zaista jedinstveno iskustvo promatrati proces nastajanja murala i zadivljene prolaznike radi čijih je pitanja izrada murala potrajala dvaput duže“, navodi Melita Omeragić, vlasnica OMart organizacije, kiparica i waldorfska pedagoginja.