Stigle prve primjedbe na GUP Zagreba: Pripremili prigovore, samo ih potpišete

Strijela, riječ, život i prilika, četiri su to stvari koje se, kad se ispale ili propuste, rekli su davno neki mudri Arapi, nikako ne mogu vratiti. Znaju to i više nego dobro Zagrepčani, koji su se, barem u slučaju Generalnog urbanističkog plana (GUP), pobrinuli da ne propuste ništa, kako baš tih Arapa potomci ne bi izgradili obalu Save, a gradonačelnik Milan Bandić nazvao je “Manhattanom”, i sve to a da njih nitko ništa ne pita.

Savjetovanja u parku

Razne su inicijative tako organizirale savjetovanja o GUP-u, odnosno o tome kako ga tumačiti i na koji način formulirati primjedbe, a ispunile su i obrasce napomenama ne bi li ih se moglo samo potpisati i poslati u Grad a da se ne mora prolaziti kroz sve 163 stranice urbanističkog dokumenta. Ponovna javna rasprava o GUP-u, podsjetimo, počela je 31. srpnja i trajat će do 14. kolovoza, a primjedbe se mogu poslati isključivo poštom, na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje, Ulica Republike Austrije 18.

Oni koji znaju da se ne slažu primjerice s podizanjem nacionalnog stadiona bez natječaja, smještanjem poslovnih građevina na područje hipodroma ili gradnjom garaža u centru grada, po savjet kako to spriječiti mogu doći danas od 18 do 20 sati na livadu pokraj benzinske crpke u Sigetu ili u petak i subotu u isto vrijeme na hipodrom. Također, popunjeni obrasci mogu se pronaći na društvenim mrežama inicijative Savica za park, a oni su usklađeni s prijedlozima koje su za GUP dala različita udruženja arhitekata i urbanista.

– GUP-om se mijenja namjena prostora hipodroma, što nije usklađeno s Prostornim planom, dokumentom višeg reda. Također, predlaže se da taj prostor bude sportsko-rekreacijske i mješovite namjene, ali i da ondje bude javna zelena površina, s time da se ne zna koji je njihov međusobni omjer. To u konačnici može dovesti do prevladavanja mješovite namjene za ta područja te prekomjerne gradnje poslovnih i stambenih građevina – jedna je od primjedbi koju su zajedno sastavile udruge i inicijative, a Zagrepčani je samo mogu potpisati i poslati.

Stadion bez studije

Nadalje, protive se gradnji garaža u središtu Zagreba jer smatraju da ih ima dovoljno te bi nove rezultirale još većom koncentracijom prometa u centru. Upozoravaju na to kako se želi riješiti pitanje nacionalnog stadiona, ali bez ozbiljne stručne studije koja bi definirala potrebe, kapacitet, lokaciju i u konačnici korisnike tog zdanja. Također, za cijelu zonu Radničke ceste, nove poslovne zone, čude se, planiran je samo jedan javni arhitektonsko-urbanistički natječaj. Baš kao i kod zone Velesajma i hipodroma, što je, kažu, nedopustivo.