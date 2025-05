Stanari: Nismo znali da ćemo ostati bez struje; HEP: Zalijepili smo obavijest na ulazna vrata zgrade

Stanari jedne od zgrada u Novom Zagrebu koji su jučer svoje automobile ostavili u garaži, jutros su, kažu, na posao morali taksijem. Naime, zbog radova na elektroenergetskoj mreži HEP-a, stanari zgrada na adresi Avenija Većeslava Holjevca 36, 36/A-I, 38, 38/A-I, od 8 do 15 sati, ostali su bez električne energije, no o tome, tvrde, nisu bili adekvatno obaviješteni.

– Oni jesu zalijepili obavijest ali na vrata od ulaza, a svi koji automobile ostavljamo u garaži, do stanova idemo kroz zgradu i nismo ju vidjeli. Mislim da su trebali na više lokacija postaviti obavijest, primjerice u liftove – kaže Marijana Ljubičić. Na pitanja zašto to nije učinio predstavnik stanara, kazala je kako ni on nije znao da će ostati bez struje, a za komentar smo pitali i HEP.

– U takvim slučajevima mi možemo staviti obavijest na ulaz, što i činimo, no ne možemo ići od vrata do vrata. Također, sve servisne informacije mogu se pronaći na našoj službenoj stranici, kao i u medijima – kažu.