Srušen dio zgrade koja se danas urušila na Ilici, ovako sada izgleda

Tijekom rekonstrukcije, u zagrebačkoj Ilici došlo je jutros do nepredviđenog urušavanja dijela zgrade Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U urušavanju nitko nije ozlijeđen, a policija i vatrogasci brzo su reagirali i iz mjera predostrožnosti zatvorili promet tim dijelom grada. Zbog urušavanja, dio zgrade, koja se nalazi svega nekoliko metara od Ilice, morao je biti srušen.

Nakon pisanja pojedinih medija da se urušio dio vojarne u zagrebačkoj Ilici, reagirali su iz MORH-a. "Naime, predmetna nekretnina nije u posjedu Ministarstva obrane. Riječ je o bivšoj vojarni 'Kralj Tomislav' koja je temeljem Sporazuma o darovanju između Vlade RH i Zagrebačke nadbiskupije predana 2006. godine Zagrebačkoj nadbiskupiji te je rasknjižena iz evidencije MORH-a i od tada nije u nadležnosti Ministarstva obrane", priopćili su iz MORH-a.

Za Večernji list situaciju je ranije komentirao prorektor sveučilišta Gordan Črpić.

"Zgrada je stara oko 120 godina. Zanimljivo je da je 2010. godine istekla garancija austrougarske na tu zgradu, a obnova je krenula u 10. mjesecu. To je dosta složen projekt jer je zaštićeno kulturno dobro pa je dugo trajalo da dobijemo sva odobrenja i iduće godine bi to trebalo biti dovršeno", rekao je.

Urušavanje dijela zgrade u Ilici, osim velikih prometnih gužvi, stvorilo je gužve i među pješacima.

"Prijatelj mi je rekao za to jer sam se pitao zašto tramvaj ne vozi i sad vidim da se to srušilo, samo me čudi kako se nije cijela urušila jer to je 120 godina stara zgrada tu nema niti betona niti željeza već samo cigla i drvo", kazao nam je gospodin s Črnomerca.