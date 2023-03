VIDEO Urušavanje zgrade izazvalo gužve i zabrinulo građane: Samo me čudi kako se nije cijela urušila

U urušavanju srećom nitko nije ozlijeđen, a policija i vatrogasci brzo su reagirali i iz mjera predostrožnosti zatvorili promet tim dijelom grada. 'Ovdje smo ispred zgrada koje su u obnovi, stradale su u potresu, to je zaštićeno kulturna cjelina, pa imaju posebnu dinamiku obnove jer se mora ispoštovati ono što je konzervatorski zahtijevano da se zaštiti. Budući je potres dosta jako oštetio tu zgradu jedan dio kuta se odlomio, a sada su stigli statičari da vide koliko je značajno ovo oštećenje i kojom dinamikom će se obnova dalje nastaviti', rekao je za Večernji list prorektor sveučilišta Gordan Črpić.

On je optimističan oko nastavka radova. 'Ono što smo tu vidjeli sada, mislim da će ta zgrada ostati stajati i da je to stabilno. Ovo su mjere predostrožnosti, srećom nitko nije stradao i to nam je najvažnije. Drugo što nam je važno da te zgrade, kada ponovno uđu u funkciju budu sigurne, i da rekonstrukcija bude dobro napravljena. Zgrada je stara oko 120 godina. Zanimljivo je da je 2010. godine istekla garancija austrougarske na tu zgradu, a obnova je krenula u 10. mjesecu. To je dosta složen projekt jer je zaštićeno kulturno dobro, pa je dugo trajalo da dobijemo sva odobrenja i iduće godine bi to trebalo biti dovršeno', rekao je.

No urušavanje dijela zgrade u Ilici osim velikih prometnih gužvi, stvorilo je gužve i među pješacima koji su dionicu do Črnomerca odlučili odraditi cipelcugom. Nema prolaznika koji nije zastao i uz negodovanje pogledao, a urušavanje na gradilištu glavna je tema i u obližnjem kafiću.

- Prijatelj mi je rekao za to jer sam se pitao zašto tramvaj ne vozi i sad vidim da se to srušilo, samo me čudi kako se nije cijela urušila jer to je 120 godina stara zgrada tu nema niti betona niti željeza već samo cigla i drvo - kazao nam je gospodin s Črnomerca.

Drugi prolaznici također su nam usput negodovali komentirajući kako je istinski prava sreća da nitko nije nastradao ovoga puta, no s nelagodom se pitaju do kad će šetati gradom u strahu da im cigla ne završi na glavi.

Zbog pisanja nekih medija da se urušio dio vojarne u zagrebačkoj Ilici, reagirali su iz MORH-a.

"Naime, predmetna nekretnina nije u posjedu Ministarstva obrane. Riječ je o bivšoj vojarni „Kralj Tomislav“ koja je temeljem Sporazuma o darovanju između Vlade RH i Zagrebačke nadbiskupije predana 2006. godine Zagrebačkoj nadbiskupiji te je rasknjižena iz evidencije MORH-a i od tada nije u nadležnosti Ministarstva obrane", priopćili su iz MORH-a.