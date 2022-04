SFeraKon opet na FER-u: U Zagreb stiže tvorac maske Dartha Vadera!

SFeraKon, najstarija i najveća hrvatska konvencija koja okuplja ljubitelje znanstvene fantastike, fantastike, horora i srodnih žanrova u ovom dijelu Europe, ove godine ponovno se održava na zagrebačkom FER-u od 13. do 15. svibnja uz zanimljiv i šarolik program te međunarodne goste.

Ovogodišnji SFeraKon, nakon dvije pandemijske godine na otvorenome u smanjenom obujmu, vraća se u punom sjaju u prostore Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Konvencija u organizaciji Društva Sfera godišnje okuplja više od tisuću fanova književnosti, stripa, filmskih i drugih umjetnosti, videoigara i igara na ploči, sve u znaku žanra spekulativne fikcije. Prilika za druženje, učenje, zabavu i razmjenu iskustava koja se u domaćem fandomu ne propušta.

Foto: Miroslav Silović

Tradicionalno se na konvenciju dovode strani gosti prepoznatljivi među domaćim čitateljima i gledateljima, a ove godine jedan od njih je Britanac Brian Muir, poznati filmski kipar koji je svoje ime doveo u anale filmske umjetnosti radeći na Ratovima zvijezda dizajnirajući skulpturu Darth Vadera, oklop Strom Troopera, droide sa Zvijezde Smrti, CZ 3 i druge.

Tijekom svoje opsežne četrdesetosmogodišnje karijere u filmskoj industriji radio je na više od 70 slavnih filmova, čiji se popis može naći njegovoj službenoj web-stranici, zajedno s impresivnim portfoliom slika. Kad je shvatio da interes za Ratove zvijezda i ostale veće filmove na kojima je radio raste, Brian je objavio svoju autobiografiju, In the Shadow of Vader, koja je bila izvrsno primljena i dosad je objavljena u 6 izdanja. Također je objavio drugi i konačni dio, Beyond the Shadow, kojim je završio autobiografiju. U srpnju 2020. godine je objavio svoje najnovije djelo, Stormtroopers, the True Story, koju opisuje kao „priču koja je trebala biti ispričana”.

Kao i svake godine, na konvenciji će se predstavljati niz udruga i umjetnika koji se bave znanstvenom fantastikom, a posjetitelji svih uzrasta će uživati u brojnim predavanjima, igraonicama, sajmu knjiga, prodajnoj izložbi i drugom raznovrsnom programu. Ove godine se ponovno održava i cosplay natjecanje čiji pobjednik će sudjelovati u međunarodnom cosplay natjecanju ICCC.

Foto: Daniel Ille