Sestra iz Hitne na Trgu: Prvi put sam se osjećala poniženo, nisu se htjeli micati, počeli su nas gađati...

Na Festivalu slobode na Trgu bana Jelačića dogodio se incident kada su kola Hitne pomoći pokušala proći trgom. Prema prvim informacijama, navodno je jednoj osobi bilo pozlilo i Hitna je došla na intervenciju, ali im je bio zapriječen prolaz. Okupljeni su negodovali, a netko je bacio i plastičnu čašu na vozilo. Oštro su reagirali na to iz Hrvatske liječničke komore poručivši da je to nehuman čin i kazneno djelo.

Viktor Ileković je liječnik zagrebačke Hitne pomoći i dio tima koji je izašao na intervenciju, a za 24sata je ispričao što se dogodilo.

- Bili smo stacionirani u bazi u Đorđićevoj, u centru. Oko 18 i 15 dobili smo poziv da čovjek leži bez svijesti u Harmici. To je sve što smo dobili od informacija. Nismo znali što to znači, ali smo bili spremni na najgore. Primili smo to kao prvi stupanj hitnosti, što znači da idemo pod svjetlima i sirenom te da tamo moramo biti u što kraćem roku. Otprilike za pet minuta smo bili na Trgu. Nama je logičan put do Harmice bio preko trga. Nismo razmišljali da idemo okolo jer je rampa kod kružnog toka i nismo znali je li bila spuštena ili dignuta. Dijagonala preko Trga do Harmice je bila najbrži put. Išli smo pod svjetlima i sirenama. Ljudi su se preplašili, neki su se razmicali, a mi nismo jurili pa su imali dovoljno vremena za maknuti se.

Kad smo došli bliže, bilo je pojedinaca koji su počeli sarkastično pljeskati, snimati nas mobitelima kroz prozore, poletjela je, mislim, plastična čaša. Bilo je ljudi koji su tijelom sprečavali prolazak hitne. Bio nam je zapriječen prolaz. Nitko od nas se nije osjetio ugroženo. Problem je bio u tome da ne možemo doći do pacijenta i pružiti mu pomoć, a u takvim situacijama je svaka sekunda bitna. Zatim je došao policajac i usmjerio nas da odemo okolo, da će policija biti kod kružnog toka. Redari i policija su napravili koridor da prođemo i odemo u tom smjeru. Ne znam od čega se osoba srušila, ali po dolasku je sjedio kod rampe s dva policajca, bio je pri svijesti i u kontaktu. Uveli smo ga u kola i pregledali - kazao nam je dr. Ileković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S njim u vozilu je bila i medicinska sestra.

- Dobili smo poziv da je osoba bez svijesti kod Harmice, na Trgu, i tražili najbrži put do mjesta intervencije. Kad smo došli tamo, nismo imali drugog izbora nego ići tim putem. Ljudi se nisu htjeli micati, počeli su nas gađati, psovati. Nismo htjeli otvarati prozore do kontakta s policijom, koji su nas uputili da su pacijenta ostavili kod rampe. Nije bilo ugodno, pogotovo kad znaš da želiš nekom pomoći, a da te ljudi... Prvi put sam se osjećala poniženo. Nije me bilo strah, daleko od toga, ali nisam se osjećala ugodno, zapravo je jako tužno - ispričala je medicinska sestra.

Svemu je svjedočio i vozač. - Dobili smo poziv da je u prolazu Harmica na Trgu jedna osoba bez svijesti. Krenuli smo prema tamo i pravilo je da dođemo najbliže mjestu intervencije. Osobu bez svijesti tretiramo kao životno ugroženu osobu. Moramo izvući nosila, defibrilator, stroj za masažu srca, kovčeg za reanimaciju... Nama je u cilju da dođemo što bliže pacijentu i da ne gubimo vrijeme vući i nositi svu tu opremu. Na početku Trga ljudi su se razmicali, ali kad smo došli bliže, ljudi se više nisu micali. Vrijeđali su nas i počeli nas gađati. Zatim je došla policija i uputila nas da dođemo na rampu, na drugu stranu, jer su tamo dovukli pacijenta. Uz pomoć policije smo se vratili i otišli drugim putem. Nije nam bilo ugodno. Došli smo pomoći čovjeku i nismo očekivali takvu neugodnost - rekao vozač vozila Hitne pomoći.