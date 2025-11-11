Prvo se počeo širiti smrad, a onda su objavljene i jezive snimke. Ovako je Jakuševec izgledao prije dvije godine

Bila je to subota, a stanovnici ne bi ni znali što se događa da se okolnim kvartovima nije počeo širiti jaki smrad. Do prvog odrona na odlagalištu Jakuševec-Prudinec došlo je 11. studenog prije točno dvije godine, a u Gradu su se priopćenjem oglasili tek nekoliko dana kasnije, nakon što su društvenim mrežama počele kolati i snimke "uhvaćene" dronom.

Do odrona je doošlo na plohi 6/2, a tri tjedna kasnije otpad se sručio još jednom te izazvao katastrofalne posljedice. Zone odronjenog otpada u rano jutro 4. prosinca pale su na kamione Čistoće i Zrinjevca, a jedan je radnik u nesreći ostao bez podlaktice. Posljedice obaju odrona još se osjećaju, no tek sada došle su i prve informacije o tome što se točno dogodilo.

IGH reagirao na nalaze oko odrona na Jakuševcu: 'Ne možemo prihvatiti tezu da smo krivo projektirali sanaciju'

– Prema zaključcima koje smo do sada uspjeli iščitati, bili smo u pravu oko uzroka odrona. Uzrok je greška u projektu IGH-a, a ne sastav otpada, kako su svojedobno tvrdili razni politički akteri", izjavio je šef Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković na nedavno održanoj konferenciji za novinare. Do odrona je, kako su rekli u Holdingu, došlo zbog zadržavanja vode u tijelu odlagališta, a za to je bio kriv projekt instituta IGH. Iz Instituta su se brzo oglasili i demantirali navode.

– Ne možemo prihvatiti tezu da je u projektnoj dokumentaciji došlo do greške pri projektiranju, i to više od dvadeset godina nakon završetka glavnih radova sanacije. Iz dostupne dokumentacije i činjenica jasno je da je projekt izrađen i revidiran u skladu s najvišim stručnim, zakonskim i međunarodnim standardima – poručili su.

U međuvremenu se intenzivno radilo na sanaciji štete na odlagalištu. Nedavno smo ga obišli te od direktora zagrebačke Čistoće saznali kako postupak napreduje. Plhoha je sada pokrivena zaštitnom folijom kako bi se prostor zaštitio od novih padalina. – Folija bi trebala smanjiti prodiranje oborinskih voda na tijelo odlagališta s obzirom na to da je osnovni uzrok odrona, kako se pokazalo, bilo nakupljanje vode. Jedna od najvažnijih mjera bilo je i progušćivanje mreže plinskih zdenaca. Osim što skupljaju plin koji nastaje kao posljedica organske razgradnje miješanog otpada služe i za odvodnju eventualnih voda, koja također nastaje u tom procesu – objašnjava Vić. Kako bi se dodatno stabilizirala odronjena ploha, dodaje, napravljene su kaskadne stepenice s pomoću kojih će se nagib odlagališta ublažiti.

– Potpuno je saniran odron sa sjeverne strane, gdje se tijelo odlagališta izlilo. Ondje smo izveli i armiranje pokosa stabilizacijskim elementima kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost da se takav događaj ponovi. Potrebno je još dovršiti pokrov, obaviti preslagivanje otpada na nekim mjestima i to bi onda bio kraj sanacije – napominje šef Čistoće.