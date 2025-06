Prvi Festival iluzija na Europskom trgu slavi uspjeh Muzeja iluzija

Zagrebački Europski trg postat će od sutra do nedjelje biti pozornica prvog Festivala iluzija, "pop up" događanja koje kroz spoj umjetnosti, znanosti i urbane kulture slavi deset godina globalno uspješnog hrvatskog projekta Muzeja Iluzija. – Ulaz je slobodan, program traje cijeli dan, a atmosfera je idealna za opušteni ljetni afterwork, vikend predah ili obiteljsku šetnju s dozom uzbudljivih iluzija – poručuju organizatori, dodajući da je to poziv da se svijet pogleda drugačije, da se zaboravi svakodnevicu i uroni u doživljaj koji briše granice između stvarnog i nemogućeg.

"Ovo ljeto Muzej Iluzija ne slavi samo deset godina postojanja, već i ideju da su znanost, umjetnost i zabava najbolji kad su zajedno”, ističu. Festivalska jutra i prijepodneva bit će rezervirana za obiteljski sadržaj, edukativne i kreativne radionice za djecu, uz voćni kutak i gastro ponudu, a tu su još Paint & Wine radionice, keramičke seanse, te raskošne florističke instalacije.

Glazbeni dio festivala ponudit će program od DJ Carlita, preko jazza i soula saksofonista Ivice Premelča, do nastupa pjevačice Maje Bajamić. Svaka večer Festivala iluzija donosi drugačija događanja, a kao središnja figura festivala najavljeni su nastupi Luke Vidovića i Krisa iluzionista. Muzej iluzija se kroz godine, uz pomoć hrvatske tvrtke Metamorfoza, razvio u globalni kulturni fenomen prisutan u više od 60 gradova svijeta, na četiri kontinenta. Dosad je u svom 'pop up' formatu gostovao u Umagu, Osijeku i Crikvenici.