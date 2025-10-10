Prva vožnja noćnog vlaka: Studenti iz Zagreba i okolice dobili sigurniju i održivu liniju za povratak kući

U noći s petka na subotu, 10. na 11. listopada, s Glavnog kolodvora u Zagrebu krenut će prvi noćni vlak u sklopu pilot-projekta uvođenja noćnih željezničkih linija između Zagreba i okolnih urbanih područja. Vlak će voziti na relaciji Zagreb – Dugo Selo – Križevci – Zagreb, s polaskom u 00.20 sati i povratkom u 02.00 sata, a vožnja simbolično označava početak nove faze u prigradskom prometu metropole.

Projekt je rezultat inicijative Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, koji je još u srpnju predložio Hrvatskim željeznicama uvođenje noćnih vlakova tijekom vikenda za studente, mlade i sve građane koji se kasno vraćaju kući. Cilj je omogućiti sigurniji, povoljniji i ekološki prihvatljiviji prijevoz između Zagreba i okolnih županija. Nakon studentskog apela, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uključilo se u razradu pilot-projekta, koji sada i službeno zaživljava. – Željeli smo ponuditi rješenje koje će studentima i mladima omogućiti da vikendom mogu sigurno i povoljno putovati, bez potrebe za automobilom ili riskantnim povratcima noću – poručio je Gordan Kragić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Podsjetimo, studenti su krajem srpnja HŽ-u predložili uvođenje noćnih linija prema gradovima poput Dugog Sela, Križevaca, Karlovca, Siska i Zaboka, ističući da na većini navedenih relacija ne postoji adekvatna alternativa javnim prijevozom u kasnim noćnim satima.