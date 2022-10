Provjerili smo prometnu situaciju u Deželićevu prilazu: Nema apokalipse, ali ni nova biciklistička staza nije baš hit

– Odite sad i vidite ima li apokalipse – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na nedavnoj konferenciji za novinare, pri čemu se nije referirao na top-temu metropole, novi model za otpad, već na prometno rješenje u Deželićevu prilazu. I ono je svježe, budući da su početkom rujna u jednoj od "žila kucavica" centra automobili ostali bez jednog traka kako bi se uredila biciklistička staza pa smo i otišli provjeriti kako nova regulacija funkcionira mjesec dana nakon uvođenja.

A ovisi i o tome pada li kiša...

– U udarnim satima, rano ujutro i kasno popodne, ovdje je uvijek gužva. Čini mi se da se ni otkako su uklonili trak za automobile i uredili biciklističku stazu nije ništa puno promijenilo, u špicama je i dalje ista gužva – govori nam prolaznica s malim djetetom, koja zbog obližnjeg vrtića onuda hoda svakodnevno. Potvrđuje to i dostavljač na biciklu kojega smo "uhvatili" na stazi.

– Ona je svakako bonus za sve nas na dva kotača, barem što se sigurnosti tiče. Odavno je poznato da se u ovom dijelu grada zna zagužvati, ali sve ovisi o dobu dana i vremenskim uvjetima – kaže.

Slično govore i djelatnici u obližnjim prodavaonicama. Ne, nema apokalipse pa se čini, kažu, da su se vozači naviknuli na to da su ostali bez jednog traka. Što se pak parkiranja tiče, na to se još navikavaju. Uklonjeni trak, naime, poslužio je kao svojevrstan produžetak parkirališta kako auti više ne bi zauzimali površinu na pločniku, što je otvorilo prostor za biciklističku stazu. No površina nekadašnjeg kolničkog traka većim automobilima i dalje nije dovoljna pa jednim krajem praktički "strše" na biciklističku stazu. Stoga se oni koji pedaliraju nerijetko moraju zaustavljati ili prelaziti na pješački dio pločnika kako bi izbjegli parkirane aute.

Možda je to i jedan od razloga zbog kojih se "gužve" ne bilježe ni na stazi koja je uređena kako bi se, među ostalim, potaknulo Zagrepčane da za kretanje centrom odaberu bicikl umjesto auta. Jer većeg priljeva biciklista, kažu u Deželićevu prilazu, nema.

– Obično se samo projuri autom, a to se ni s novom stazom nije promijenilo. No vidjet ćemo, možda bude – govori Josip, koji ondje živi. I nije baš optimističan da će se buka užurbanog prometa u njegovoj ulici tako brzo ublažiti.

– Meni je ovo stalna ruta do doma, ali nema na njoj, iskreno, baš puno biciklista. Problem je i to što s druge strane ceste još nisu napravili stazu pa vjerojatno ljudima nije praktično – govori studentica Elena, koju smo zatekli na dva kotača na križanju Deželićeva prolaza i Mačekova trga.

Nedostatak je, uvjerili smo se na terenu, i to što nova staza nema ni početak ni kraj, odnosno što nije povezana s ostalima u neposrednoj blizini, bilo da stižete iz smjera Frankopanske ili pak Ulice Republike Austrije. Vozite li se biciklom prema Deželićevu prilazu iz pravca istoka, pretpostavka je da ste došli iz smjera zelenog vala, gdje se nalazi najbliža staza. S druge strane staza u Deželićevu prilazu završava na križanju s Mačekovim trgom pa bi se biciklisti trebali prošetati do Ulice Republike Austrije kako bi dalje nastavili na dva kotača. Problem je i slabo vidljiva signalizacija za usporavanje u blizini dječjeg vrtića, što je potencijalna opasnost u slučaju da biciklisti nalete na mališane ili roditelje koji se ispred njega okupljaju. Iako je na stazi iscrtan znak za smanjenje brzine na pet kilometara na sat, upitno je je li dovoljno vidljiva i mogu li biciklisti na vrijeme reagirati.

Optimistični smo, bit će ih više

U udruzi Sindikat biciklista kažu da se staza još ne može smatrati dovršenom jer nije integrirana u ostatak prometne mreže, ali njezino uređenje smatraju pozitivnim korakom.

– Iako se nerijetko od početka primjene nove regulacije isticalo da je riječ o "žili kucavici" u kontekstu straha od njezina zagušenja zbog ukidanja jednog kolničkog traka, to se ipak nije dogodilo. Usto je neprihvatljivo da prometnica takvog profila, koja se nalazi u centru grada, dosad nije imala izdvojenu stazu za bicikliste – ističu u udruzi. Dodaju da problem nedovršenosti i nepostojanje oznaka za dijeljeni promet na južnom kolničkom traku zna potaknuti konflikte između vozača i biciklista pa smatraju da se trebaju dodati, a što se tiče situacije sa signalizacijom ispred vrtića, pozivaju na dodatan oprez.

Napominju i kako se poteškoće s parkiranim autima koji jednim krajem zadiru u prostor staze iz dana u dan smanjuje, što je, kažu, još jedan dokaz se vozači navikavaju na novu regulaciju. Optimistični su stoga i da će se broj biciklista u Deželićevu prilazu povećati jer su, ističu, sada napokon za to stvoreni uvjeti, za razliku od, napominju, još mnogih gradskih "žila kucavica" kojima takva promjena tek predstoji.