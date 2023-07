Provjerili smo kakva je situacija s događanjima na otvorenom nakon oluje

Gradski parkovi, dječja igrališta te rekreativno-sportski objekti na Jarunu, Bundeku, Šalati, Sopotu i Hipodromu i dalje su prijetnja sigurnosti Zagrepčana pa iz gradske uprave apeliraju da se izbjegava. Tijekom vikenda na brojna su mjesta koja nisu prioritet za sanaciju postavljeni su znakovi upozorenja.

Nevrijeme je zadalo nevolje i manifestacijama koje se održavaju na otvorenom. Zbog katastrofalnog stanja nakon oluje na Rokovu perivoju, gdje su počupana brojna stabla, manifestacija Mali piknik koje je trebala početi ovoga petka odgođena je do daljnjega. Ostali gradski festivali, srećom, rade prema planu, no nerijetko se programi odgađaju zbog novih nevremena. Gornjogradska Dvorišta će zbog nevremena uslijed kojeg se festival nije mogao održati produljiti trajanje pa će minglanje po gornjogradskim vežama trajati do srijede na šest romantičnih lokacija Griča.

U koncertima mladih glazbenika uz ponudu probranih ugostitelja može se uživati svaki dan od 18 do 23 sata. Normalno se održava i Ljeto kod Matoša na trgu Mažuranića, parka koji, srećom, u oluji nije pretrpio velike štete. Ljeto kod Matoša traje do subote, a od tad se ondje može čagati uz blues i rock cover bendove, nešto prizalogajiti i kušati možda najbolje koktele u gradu u kućici Monkeys Cocktail bara. U petak počinju i Plesne večeri na Zrinjevcu koje su dio projekta Zagrebački vremeplov, koji u Zagrebu oživljava romantični duh prošlih vremena.

Trajat će do 26. kolovoza, a zamišljene su po uzoru na legendarne plesnjake koji su obilježili život metropole pedesetih i šezdesetih. Večeri otvara Jimmy Stanić, a u subotu će Zrinjevac rasplesati Miro Ungar. Filmski program nastavlja se i na Ljetnoj pozornici Tuškanac gdje se u četvrtak od 21.30 može pogledati film "Munje: Opet", ovogodišnji hit film iz selekcije Motovun Film Festivala te nastavak istoimenog filma Nikole Đurička iz 2001. koji je s vremenom postigao kultni status te se smatra generacijskim. •