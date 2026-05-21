DONOSIMO DETALJE

Prometni kaos na Savskoj! Zbog nesreće tramvaji preusmjereni

Zagreb: Tramvajsko stajalište "Studentski centar" u smjeru Savskog mosta privremeno je ukinuto
Iz ZET-a zasad nisu objavili kada se očekuje normalizacija prometa.

Prometna nesreća izazvala je poslijepodne zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti kod kućnog broja 41, u smjeru Savskog mosta, izvijestio je ZET. Zbog zastoja više tramvajskih linija vozi izmijenjenim trasama pa putnike očekuju veća kašnjenja u dijelu grada.

Linije 4 i 14 preusmjerene su prema Ljubljanici, linija 5 vozi do Zapadnog kolodvora, dok linija 17 prometuje prema Žitnjaku. Tramvaji linija 5 i 17 koji su se u trenutku zastoja nalazili u Prečkom voze na relaciji Savski most – Prečko, a linija 14 iz Novog Zagreba prometuje skraćeno na relaciji Zapruđe – Savski most. Iz ZET-a zasad nisu objavili kada se očekuje normalizacija prometa.

