Ovo su sve prometne izmjene u Zagrebu zbog sutrašnje Norijade

Dan zagrebačkih maturanata, koji će se održati sutra, 22. svibnja, od 11 do 13 sati, donosi privremene izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, javili su iz ZET-a. Prema procjeni nadležnih službi, u vremenu od približno 11 sati, do približno 12.10 sati, tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 mijenjaju trase Vodnikovom te preko Glavnog kolodvora, u oba smjera, dok će linija 12 prometovati Ulicom grada Vukovara.

Poslije 12.10 sati očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom te na dijelu Ulice grada Vukovara sve do prolaska organizirane kolone. Sve autobusne linije s Glavnog kolodvora također će, od oko 12.15 do 13 sati, prometovati obilaznom trasom u oba smjera: Glavni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Avenija Marina Držića – Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama.

Zagrebačka uspinjača ponovno vozi - završena revitalizacija jednog od najvažnijih simbola grada

Do dolaska na redovnu trasu, koristit će se sljedeća usputna autobusna stajališta: "Muzej suvremene umjetnosti" (linije iz Avenije V. Holjevca), "Središće" (linije iz Ulice S. R. Njemačke) i "Kruge" (218) u smjeru istoka te autobusna stajališta "Žarka Dolinara" i "ZG velesajam" (234).

Autobusna linija 107 (Jankomir – Žitnjak), u isto vrijeme, prometovat će u oba smjera kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja sa Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca te neće koristiti obostrano autobusno stajalište "N.S. knjižnica". Ako okretanje na Trgu bana Jelačića neće biti moguće, autobusna linija 150 bit će skraćana do Ilirskog trga. Iz ZET-a su dodali kako elektro vozilo Fulir neće prometovati od 9.30 pa sve do završetka prolaska kolone.