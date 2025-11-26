Naši Portali
LOŠA VIJEST

Time out za rušenje Maksimira: Grad našao neuobičajeno jeftinog izvođača projekta. No došlo je do problema

Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/5
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.11.2025.
u 11:04

Jedna od tvrtki koja je sudjelovala u natječaju, Smagra d.o.o., upravo je uložila žalbu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), evidentno smatrajući da je došlo do određenih nepravilnosti u provedbi javne nabave

Nakon obavljene javne nabave, Grad Zagreb dodijelio je posao izrade projekta rušenja stadiona Maksimir zajednici ponuditelja EURCO d.d. iz Vinkovaca i RESPECT-ING d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost ugovora iznosi 27.777,78 eura s PDV-om, što je znatno manje od procijenjene vrijednosti od 100.000 eura bez PDV-a. Došlo je, međutim, do problema.

Jedna od tvrtki koja je sudjelovala u natječaju, Smagra d.o.o., upravo je uložila žalbu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), evidentno smatrajući da je došlo do određenih nepravilnosti u provedbi natječaja. Budući da žalbeni postupak, posebice kod ovako kompleksnih projekata, zna potrajati mjesecima, evidentno je da će se cijela realizacija rušenja Maksimira, a time možda i gradnja novog stadiona, produljiti za još neko vrijeme. 

Kako smo već pisali, odluku  o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je 15. listopada potpisao gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na natječaj je pristiglo pet ponuda, a ponuda slavonskih tvrtki ocijenjena je s maksimalnih 100 bodova kao ekonomski najpovoljnija. Zbog neuobičajeno niske cijene Grad je zatražio dodatno pojašnjenje, koje su tvrtke dostavile uz pozivanje na dugogodišnje iskustvo u složenim zahvatima poput rušenja sjeverne tribine Maksimira, hotela Internacional u Zagrebu, dimnjaka koksare Bakar i projekata u Rovinju i Splitu. 

FOTO Stara Kranjča danas odlazi u povijest: Ovako će izgledati novi stadion na Trešnjevci
Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
1/31

Prema ugovoru, odabrani ponuditelj ima tri mjeseca da izradi projekt uklanjanja stadiona površine oko 50.000 četvornih metara, koji uključuje plan zaštite okolnih zgrada i infrastrukture, metode rušenja te plan gospodarenja otpadom. Posebna će se pažnja posvetiti zaštiti Maksimirske ceste i obližnjih stambenih objekata, kao i sigurnom uklanjanju kotlovnica i spremnika plina ispod istočne tribine. Projekt uklanjanja Maksimira prethodi gradnji novog nogometnog stadiona, čija je vrijednost procijenjena na oko 175 milijuna eura. Novi stadion, kapaciteta približno 35.000 natkrivenih mjesta, financirat će zajednički Grad i Vlada.

Ključne riječi
Rušenje Maksimir stadion

Komentara 25

Pogledaj Sve
DA
DarthVader
10:45 26.11.2025.

Nije ništa drugo bilo za očekivati.

ST
struky3_
10:52 26.11.2025.

Zbog čega se godinama očigledno loša zakonska rješenja uporno ne mijenjaju?!

PA
pasjura00
11:33 26.11.2025.

"Time out" jeb...s vaš engleski. Što nemožete to naprisati na hrvatskom jeziku, a članak, možete jeziku i vašeg vlasnika😒

