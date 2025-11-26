Time out za rušenje Maksimira: Grad našao neuobičajeno jeftinog izvođača projekta. No došlo je do problema

Nakon obavljene javne nabave, Grad Zagreb dodijelio je posao izrade projekta rušenja stadiona Maksimir zajednici ponuditelja EURCO d.d. iz Vinkovaca i RESPECT-ING d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost ugovora iznosi 27.777,78 eura s PDV-om, što je znatno manje od procijenjene vrijednosti od 100.000 eura bez PDV-a. Došlo je, međutim, do problema.

Jedna od tvrtki koja je sudjelovala u natječaju, Smagra d.o.o., upravo je uložila žalbu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), evidentno smatrajući da je došlo do određenih nepravilnosti u provedbi natječaja. Budući da žalbeni postupak, posebice kod ovako kompleksnih projekata, zna potrajati mjesecima, evidentno je da će se cijela realizacija rušenja Maksimira, a time možda i gradnja novog stadiona, produljiti za još neko vrijeme.

Kako smo već pisali, odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je 15. listopada potpisao gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na natječaj je pristiglo pet ponuda, a ponuda slavonskih tvrtki ocijenjena je s maksimalnih 100 bodova kao ekonomski najpovoljnija. Zbog neuobičajeno niske cijene Grad je zatražio dodatno pojašnjenje, koje su tvrtke dostavile uz pozivanje na dugogodišnje iskustvo u složenim zahvatima poput rušenja sjeverne tribine Maksimira, hotela Internacional u Zagrebu, dimnjaka koksare Bakar i projekata u Rovinju i Splitu.

Prema ugovoru, odabrani ponuditelj ima tri mjeseca da izradi projekt uklanjanja stadiona površine oko 50.000 četvornih metara, koji uključuje plan zaštite okolnih zgrada i infrastrukture, metode rušenja te plan gospodarenja otpadom. Posebna će se pažnja posvetiti zaštiti Maksimirske ceste i obližnjih stambenih objekata, kao i sigurnom uklanjanju kotlovnica i spremnika plina ispod istočne tribine. Projekt uklanjanja Maksimira prethodi gradnji novog nogometnog stadiona, čija je vrijednost procijenjena na oko 175 milijuna eura. Novi stadion, kapaciteta približno 35.000 natkrivenih mjesta, financirat će zajednički Grad i Vlada.