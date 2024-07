Profesorica iz Zagreba na jedinstven način želi sačuvati sjećanje na preminulu kći: 'Ne želimo se financirati iz direktnih donacija'

Sanja Miloloža, profesorica hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Jure Kaštelana, uspješna je i nagrađivana nastavnica te pjesnikinja, a također je i majka troje djece. No, prije nekoliko godina doživjela je jednu od najvećih tragedija bilo kojeg roditelja: prije četiri godine izgubila je kći Ivu koja je početkom 2019. godine oboljela od iznimno rijetke maligne bolesti.

I tu je krenula priča o Ivinim Memorijalima. Njena srednja kći, naime, bila je likovna umjetnica te je bila među deset posto najboljih studenata na Akademiji likovnih umjetnosti, a prije toga završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna.

– Razboljela se početkom 2019. a preminula je 13. kolovoza 2020. godine. Bila je prošla 12 ciklusa kemoterapije te se čak oporavila, pa je za to vrijeme organizirala i svoju drugu samostalnu izložbu u knjižnici Podsused. Međutim, oko lipnja 2020. godine jako joj je pozlilo i tad smo skužili da je taj rijedak karcinom metastazirao – prepričava prof. Miloloža.

Foto: Iva Miloloža

Iva je imala 25 godina kad je preminula, te je bila na posljednjoj godini Akademije. Ono što je kod nje bilo posebno, govori dalje njena mama, jest što je bila vrlo uspješna i darovita umjetnica. – Surađivala je na puno mojih izdanja, pisala je i pjesme. Ilustratorica je i niza udžbeničkih izdanja Hrvatske jezične niti i dviju zbirki zadataka Josipovih gramatiljki za 5. razred – kaže Sanja.

Priča s memorijalima krenula je 2022., a te je godine organizirana Ivina retrospektivna izložba u knjižnici Voltino. Sljedeće godine organizirana je i prva memorijalna izložba Aorta neba, s radovima učenika ŠPUD-a koji su za to novčano nagrađeni. Natječaj su pokrenuli Josipova jezična galerija i obitelj Ive Milolože zajedno sa Školom primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu.

– Ove godine su ti radovi, ovaj put na temu Potjeha, uvršteni u knjigu Iskrica Mašte koju su Društvo profesora hrvatskog jezika u suradnji s OŠ Jure Kaštelana i ŠPUD-om napravili za 150. obljetnicu rođenja Ivane Brlić Mažuranić. U tijeku je priprema za sljedeći memorijal. Ići će dalje dokle god sam živa i to mogu držati – rekla je profesorica Miloloža.

Foto: Iva Miloloža

Nagrade natječaja su, dodaje naša sugovornica, financirane sredstvima od honorara na koje Iva ima pravo kao ilustratorica udžbenika. No, ta sredstva, napominje, neće zauvijek dolaziti, a s memorijalima u spomen Ive te nagradama za darovite učenike ŠPUD-a želi nastaviti. – Dokle god bude sredstava od honorara, mi nećemo imati problema, ali ja moram smisliti način kako ću zaokružiti tu financijsku situaciju i kako ću nastaviti kad honorara ne bude bilo – kazala nam je Sanja Miloloža.

Sredstva ne želi, napominje, prikupiti direktnim donacijama. Umjesto toga već sve one koji žele pomoći nastaviti sjećanje na Ivu potiče da podrže rad udruge Jezerokut koja će se baviti organizacijom kulturnih događanja te Ivinih budućih memorijalima, kao i objavljivanjem glazbe te izložbi. Tu je i grupa Liliems koja pjeva pjesme Sanje Milolože, a ima YouTube kanal sa skoro milijun pregleda, a profesorica Miloloža poziva one koji to žele da se pretplate.

– Trebamo imati minimalno 500 pretplatnika kako bismo se mogli monetizirati, a tako možemo također skupljati prihode kako bismo nastavili podržati učenike ŠPUD-a. Sad kad objavimo album, bit ćemo i na streamingu, pa ćemo imati autorska prava – kaže.

