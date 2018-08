Privremena regulacija prometa na Aveniji Dubrovnik, saznajte obilazne pravce

Iz Grada Zagreba priopćili su da će od četvrtka na snazi biti privremena regulacija prometa na Avenija Dubrovnik i u Zapruđu.

"Za potrebe izvođenja radova uređenja kolnika u zoni kružnog toka u Zapruđu, od četvrtka 16. 08. 2018. godine od 08,00 sati do utorka 21. 08. 2018. godine do 04,00 sata, isti će biti zatvorena za sav promet. Za potrebe izvođenja radova uređenja sjevernog kolnika Avenija Dubrovnik na dijelu od kružnog toka u Zapruđu do ulice Savezne Republike Njemačke, od četvrtka 16. 08. 2018. godine od 08,00 sati do subote 25. 08. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet", priopćili su iz Grada.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

- Za vrijeme radova na kružnom toku i Av. Dubrovnik:

Sarajevska cesta - Most mladosti - Avenija M. Držića - polukružno na raskrižju Avenija M. Držića/Lastovska (Prisavlje) - Avenija M. Držića - Sajmišna,

Sarajevska cesta - Most mladosti - Avenija M. Držića - polukružno na raskrižju Avenija M. Držića/Lastovska (Prisavlje) - Avenija M. Držića - D. T. Gavrana - Savezne Republike Njemačke - Av. Dubrovnik,

Sarajevska cesta - Most mladosti - Avenija M. Držića - polukružno na raskrižju Avenija M. Držića/Lastovska (Prisavlje) - Avenija M. Držića - Sarajevska cesta - Ukrajinska - Savezne Republike Njemačke - Av. Dubrovnik

- Za vrijeme radova na Av. Dubrovnik:

Sarajevska cesta - D. T. Gavrana - Savezne Republike njemačke - Av. Dubrovnik

Sarajevska cesta - Ukrajinska - Savezne Republike Njemačke - Av. Dubrovnik

Iz Grada upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole građane za strpljenje i razumijevanje.

