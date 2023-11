Pripremite se na gužve: Kreću radovi na zagrebačkoj prometnici, bit će zauzet dio kolnika

Zbog izvođenja radova na Ivanićgradskoj ulici na dijelu od Nartske do Turopoljske ulice, sve do petka 15. prosinca svakim danom od 8 do 15 sati, bit će zauzet dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom dijelu.

U Gradu sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

A od jučer su krenuli radovi na Jadranskoj aveniji. Započela je sanacija prijelaznih naprava na vijaduktu Sava – Odra. Od sutra pa sve do 15. svibnja iduće godine uspostavit će se privremena regulacija prometa u dvije faze.

U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik, a po sjevernom kolniku uspostavit će se dvosmjeran promet, dva prometna traka za svaki smjer. U drugoj fazi zatvorit će se sjeverni kolnik, a po južnom kolniku uspostavit će se dvosmjeran promet, dva prometna traka za svaki smjer.

