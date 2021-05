Pridružit ćete se našoj biciklijadi? Evo kako pripremiti gume, lanac, kočnice

I počela je! Dakako, nitko je nije baš najavio, ali i nije potrebno, jer ako bacimo samo jedan pogled na ceste, vidimo da je sezona “biciklom na posao” itekako počela. Kao i sezona obiteljskog pedaliranja i rekreiranja na dva kotača. To pak znači da se stresla prašina s bicikala koji su se izvukli iz garaže i skinuli s balkona te da će ih sve će više ljudi početi svakodnevno koristiti kao prijevozno sredstvo, ali i zbog zdravlja, odnosno vježbanja. A pedalirat će se opet i na Večernjakovoj biciklijadi, koja će se održati 12. lipnja, s ciljem i startom na Bundeku. Prijaviti se, podsjećamo, možete na portalu Večernjeg lista putem online obrasca.

Dobro je “povesti” i alat

Prije vožnje valja provjeriti kakvo je stanje s biciklom i treba li mu servis. Ako nema većih kvarova, već je riječ o zatezanju kočnica i sajle brzina, zamjeni kotača i zračnica ili podmazivanju lanca, to bez problema možete napraviti i sami.

– Ljudi na prvu misle da je teško i komplicirano, no kad im se jednom pokaže, iznenade se koliko je zapravo lako – kaže Ivan Vučić, stručni suradnik Kulturnog centra na Peščenici koji je dugi niz godina radio u servisu za bicikle.

Nakon zime, budući da bicikl dugo stoji, treba ga, ističe, malo dotjerati jer neki dijelovi znaju olabaviti ili se istrošiti. – To je normalna pojava, a trebate samo dobar alat i većinu osnovnih stvari možete napraviti sami. Primjerice, kotač se demontira odvijačem. To je najvažniji dio, skidanje. Zatim se vrlo lako odvoji stara guma, namjesti nova i stavi natrag na bicikl. Vijci se potom postave onako kako su bili i opet pričvrste – objašnjava Vučić, dodajući kako je to korisno znati i dogodi li vam se puknuće gume na cesti. Zato bi na dulji put trebalo nositi rezervnu gumu i alat, što nije velik teret. A što se zatezanja brzina i kočnica tiče, postupak je gotovo isti.

– S vremenom se sajle koje imaju brzine i kočnice olabave jer se istroše u vožnji. Treba ih zategnuti kako bi bile sto posto precizne i kvalitetne. Opet nam treba alat, u ovom slučaju imbus-ključ. Svaka kočnica ima sajlu koja izgleda poput čvrste niti. Treba je zategnuti dok ne osjetimo jaču snagu kočenja. I brzine imaju sličnu sajlu, samo što su tanje. A i postupak je sličan. Navoje na sajli zatežemo dok ne osjetimo da se brzina može promijeniti elegantno i bez zapinjanja – objašnjava stručnjak za bicikle. Lanac se pak podmazuje kad primijetimo da teže okrećemo pedalama.

– Za to je najbolje kupiti specijalizirano ulje koje je dostupno u trgovinama s opremom za bicikle. Ulje treba biti gusto, a stavlja ga se vrlo malo. Bilo je slučajeva da su ljudi lanac mazali mašću, što nikako nije preporučljivo – veli Vučić.

Najvažnije odmah osušiti

Važno je i bicikl održavati čistim jer se upravo na prljavštinu navuče vlaga i onda se zna pojaviti hrđa.

– Najvažnije je odmah osušiti bicikl. Može se bez problema prati cijeli, pod većim pritiskom vode. A može se odvesti u autopraonicu, samo treba pripaziti da se sitnim dijelovi na prskaju pod prevelikim pritiskom da se ne oštete – zaključuje Ivan Vučić. Ove subote u 11 sati opet ima radionicu u parku iza KNAP-a, kamo se može doći biciklom i na licu mjesta isprobati njegove savjete.