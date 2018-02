VIDEO Žena zapalila terenac poznatom zagrebačkom arhitektu

“Ajmo, ajmo, bježi!”, povikala je žena obučena u crvenkasto-narančaste hlače i tamnu jaknu. Koju sekundu kasnije crni terenac u Ulici Vladimira Varićaka u zagrebačkoj Sloboštini uz koji je dotad stajala pretvorio se u buktinju.

“Sumnjiva su to posla”

Vatra je na prednjem dijelu vozila, koje je netko prije polio benzinom, planula u utorak točno u 22 sata i 38 minuta, a već u 22.39 vatrogasci su dobili dojavu o požaru i krenuli na teren.

– Sjedila sam sa suprugom na kauču i gledala televiziju te odjednom čula blagu eksploziju i ugledala plamen pet metara od svog prozora. Kad sam vidjela da gori automobil, odmah sam se uhvatila mobitela i nazvala vatrogasce. Došli su brzo, a kad su počeli gasiti izgledalo je gore nego prije jer se sve dimilo desetak metara u zrak – prepričava jedna od svjedokinja događaja. Vatrogascima, kaže, nije trebalo dugo da ugase požar, ali se vatra, koja je izbila na Nissan Pathfinderu, ipak proširila na dva susjedna automobila te i na njima prouzročila štetu.

– Sumnjiva su to posla – ispod glasa komentirali su prolaznici kratko zastajkujući kako bi promotrili policajce koji su u srijedu cijelo prijepodne provodili očevid. S obzirom na to da je vlasnik terenca, čiji je prednji dio potpuno izgorio, poznati zagrebački arhitekt Dražen Plevko (48), i sami smo pokušali doći do njega, ali na pozive nije odgovarao.

Neboder s 40 katova

Prema neslužbenim informacijama, Plevko prije toga nije dobivao prijetnje, odnosno ako i jest, nije ih prijavljivao policiji. Riječ je inače o jednom od suvlasnika Urbane tehnike, jednog od najkvalitetnijih arhitektonskih studija u Hrvatskoj, koji je projektirao i Crni monolit. Trebao je to, sa 160 metara visine i 40 katova, biti najviši neboder u državi, smješten na križanju Savske ceste i Zagrebačke avenije, dijagonalno od Vjesnikova nebodera, ali je projekt zbog krize prekinut te je sve do danas ostao negdje u ladicama.