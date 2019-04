Poštar zvoni dvaput i kada nosi vrećice

Kaj ste mi to donijeli? Je to ona vrećica za recikliranje? – dok ga je kod ograde kuće čekao poštar Robert Kovačević da mu uruči paket od 13 žutih vrećica za plastiku i metal, iz daljine je Tomislav Berač za njega već imao pitanja. Čuo je, objasnio je, da jučer poštari počinju nositi specijalne pakete, a već se i informirao što s njima.

– Piše na vrećici što u nju ide, a na dan skupljanja, ostavit ću je vani punu da je Čistoća uzme – da nema tu posebne mudrosti oko odlaganja otpada zaključio je Berač, kojem je njegov poštar jučer na Ljubljanici otprve uručio zalihu žutih vrećica za pola godine.

Ugovor na 20 milijuna

Da ga slučajno nije bilo doma, poštar bi se, jer zvoni uvijek dvaput, vratio za dva tjedna, a onda po vrećice treba doći u poštu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Ako dvaput ne uspijemo uručiti vrećice, onda ostavljamo obavijest o prispijeću pošiljke. Po jednu kutiju dijelit ćemo dnevno, odnosno tridesetak paketa vrećica, a imamo mjesec dana da sve dostavimo ljudima na adrese – objasnio je Robert Kovačević, koji poštu nosi već 32 godine. Dodatni posao, koji je Hrvatska pošta (HP) sklopila s Čistoćom, kaže, nije mu nikakav problem jer ionako na ruti na kojoj će sad ostavljati vrećice, ostavlja i “običnu poštu”. Po dostavljenom paketu vrećica uz redovnu će plaću dobiti dodatnih kunu i pol, a u HP-u na pitanje boje li se gomilanja vrećica u poslovnicama ako ih ljudi ne preuzmu, odgovaraju s “nikako”.

– Vrijeme za podizanje te pošiljke iz poslovnice neće biti pet dana, kao što je to uobičajeno kod standardnih paketa, već trideset. Također, poštar može vrećice predati svakom članu kućanstva starijem od 15 godina, tako da vjerujemo da će to ići bez problema – rekao je Krešimir Domjančić iz odnosa s javnošću HP-a. Koliko vrijedi ugovor njegove tvrtke i Čistoće, odnosno koliko se HP-u plaća da raznose vrećice, nije htio otkriti kazavši kako je najbolje da o tome govore iz Holdingove podružnice. Njen direktor Jure Leko nije, međutim, kako reče, kod sebe imao točne brojke pa je zamolio da se o iznosima pošalje upit. A iznosi su, prema podacima s oglasnika javne nabave, nešto malo manji od 20 milijuna kuna. Jer za distribuciju žutih vrećica Pošti se plaća 17,1 milijun, dok se još 2,8 milijuna daje za podjelu smeđih vrećica, onih za biootpad. Kad će početi njihova podjela, Leko isto nije mogao točno reći, ali je zato detaljno objasnio na koji način koristiti žute vrećice koje su počele stizati.

– Dvaput mjesečno vrećice ćemo uzimati, a na mjesečnim računima za otpad točno će pisati kad dolazimo po njih. Odlučili smo se na vrećice umjesto kanti jer su praktičnije, odnosno imaju 60 litara pa su manjeg volumena od kanti, što je posebno korisno u samom središtu grada, a naravno, i ljudima koji možda nemaju kamo s kantama – objasnio je direktor Čistoće pa dodao kako se nada da će se, upravo zbog vrećica, s vremenom smanjiti i broj zelenih otoka s obzirom na to da će ljudi moći odvajati na kućnom pragu. Čistoća će, rekao je Jure Leko, skupljenu plastiku predavati dalje oporabitelju, a na pitanje zašto se nisu dijelile ranije, kad već godinu dana čekaju na skladištu, prvi čovjek Čistoće odgovorio je da se prvo morala osigurati infrastruktura.

Možda bolje platnene

– Trebalo je sve razraditi i opremiti se. Sve mora preko javne nabave, trebala su nam vozila, ljudi, skladišta. Sad to imamo i krećemo. Počeli smo s kućama, a za mjesec dana će i ostatak Zagrepčana dobiti vrećice za plastiku i metal – rekao je Leko pa najavio da će do kraja godine “pokriven” biti cijeli Zagreb, i to ne samo žutim vrećicama već svim potrebnim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada. U slučaju, pak, kaže Leko, da kućanstva napune više od 13 vrećica u pola godine, koliko su ih dobili, plastiku i metal mogu odložiti i u vlastitu, primjerice, crnu vreću, što će Čistoća također pokupiti ostavi li se pokraj kante za mješoviti otpad na dan odvoza plastike. Zagrepčani koji su jučer dobili vrećice njima su zadovoljni.

– Već odavno sve odvajam i pazim na okoliš. Možda bi bilo još bolje da su vrećice platnene pa da se plastika iz njih isprazni, a mi ih opet možemo koristiti – rekla je Nada Pinezić.

Video: Kako odvajati otpad: Kamo s mesom ili pelenama?