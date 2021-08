Politički obrat u Donjoj Dubravi: Vijećnik o kojem je ovisila većina prešao u HDZ

On je bio jedan od dva člana Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava o kojem je ovisila konstituirajuća većina, pa je neke optuživao i za ucjene i politiziranje. Alin Kavur, poznat po svojoj ulozi Dade iz Smogovaca, donedavno bio je jedini član vijeća koji je dio nezavisne liste bivše kandidatkinje za gradonačelnika Vesne Škare Ožbolt, pa je postao dio vladajuće većine i potpredsjednik Vijeća četvrti, a sad se pohvalio novom političkom iskaznicom.

- Svim članovima HDZ a! Poštovani članovi HDZ a danas sam pristupio sada mogu reći i našoj stranci HDZ. Ne samo radi ideologije već sam zahvaljujući predsjedniku GČ Donja Dubrava uvidio da je korektan i voljan provesti što više je moguće dobrih projekata za dobrobit naše Dubrave. Vrlo dobra suradnja pa i razgovor sa nekim dužnosnicima u HDZ u upućuju na to da sad je bitno učiniti sve dobro i za kvart i za HDZ kao stranku. Zahvaljujem svima i obećajem da ću dati sve od sebe za dobrobit naše Dubrave i naše stranke HDZ - objasnio je u svojoj objavi na Facebooku Kavur koji je, kaže, u politiku ušao za dobrobit kvarta.

- Već smo sad početkom rada u GČ Donja Dubrava pokrenuli puno toga za dobrobit naših kvartova poput zahtjeva da se na Aveniji Dubrava postave kamere jer to nije staza formule 1 već Avenija kojom naši građani prolaze i prelaze a poznati su nam slučajevi odnosno nesreće zbog užasno velike brzine. Tražili smo rješenje za MO u Vinodolskoj gdje grad Zagreb treba imati sluha te ne smijemo dozvoliti da ostanu bez igrališta i jedine zelene površine u tom dijelu. Problematičan Park Tomislava Ivčića u Trnavi gdje se okupljaju narkomani i alkoholičari koji su park pretvorili u geto. I tu smo tražili od grada da postavi video nadzor, bolju rasvjetu te postavljanje službenih tabli grada Zagreba zabrane bacanje smeća te zabrane konzumiranja alkohola na području parka. Tražili smo i pješački nadvožni prijelaz ili tzv tuba prijelaz da nam djeca bezbrižno idu u školu Marija Jurić Zagorka. Paralelno tome poslali smo prijedlog za izgradnju osnovne škole Čulinec čija izgradnja odnosno obećanja traju i više od 40 godina. Vrlo važno je i to da uz suradnju vijećnika GČ Donja Dubrava uvažavamo i spremni smo saslušati sve prijedloge od svih vijećnika GČ i vijećnika MO a bez obzira na ideologiju istranku iz koje dolaze. Naravno ja sam se našao u HDZ u ideološki i uvidio da HDZ sa novim ljudima jača kao stranka te da bolja budućnost na gradskoj i nacionalnoj razini uz HDZ ide ka pravom cilju a to je boljitak građana lijepe naše i boljitak naše Hrvatske - navodi dalje.

Njegov primitak u članstvo komentirao je i Trpimir Majcan, predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava i novi stranački kolega.

- Posebno mi je zadovoljstvo objaviti da se našoj velikoj obitelji HDZ-u pridružio vijećnik podpredsjednik Gradske četvrti Donja Dubrava Alin Kavur. Nastavljamo zajedno, kao što je rekao otac domovine Franjo Tuđman "Sve za Hrvatsku, a Hrvatsku ni za što - objavio je Majcan.