Kao Malena i Klepetan: Nerazdvojni par labudova novi su stanari Maksimira

On ima oštećeno letno perje pa se ne može vinuti u zrak, a njegova družica već pet godina, možda i dulje, od njega se ne razdvaja. Ljubavna je to priča para crvenokljunih labudova, koji se jučer iz Sesvetske Selnice preselio na Drugo maksimirsko jezero, gdje će im nadalje biti trajni dom. Tako je Zagreb dobio svoju inačicu velike ljubavne storije Malene i Klepetana, a kako labudovi još nemaju imena, iz Javne ustanove Maksimir pozivaju da date svoje prijedloge na njihovoj Facebook stranici.

Utočište za širenje potomstva

U novu su rezidenciju od 5700 četvornih metara stigli jer se zatrpava jezero u Selnici, gdje su obitavali godinama, a za akciju preseljenja bili su zaduženi ekipa iz oporavilišta u Zoološkom vrtu, vatrogasci i hvatači iz Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.

– Nije bilo lako, posebice vatrogascima koji su zaista uložili velike napore da ih sigurno ulove. Razbijali su najprije led kako bi došli do labudova, ali to nije uspjelo. Prilazili su im i gumenim čamcem, no ni to nije urodilo plodom. Na kraju smo se dosjetili da im se približimo s obale i dohvatimo ih užetom. Nakon toga su bili u oporavilištu, gdje smo ih temeljito pregledali, a i vikend su proveli kod nas kako bi se dobro najeli i odmorili za nove pothvate. Nerijetko smo ih znali provjeravati i prije na jezeru u Sesvetama, a i ljudi su nam javljali ako su mislili da nešto nije u redu – kazao je Damir Skok, ravnatelj ZOO-a. Njegova će ekipa, dodao je, dolaziti hraniti par sve dok se jezero ne odmrzne. Obično si labudovi, objasnio je Skok, sami u zaleđenoj vodi naprave zaljev na nekoliko kvadrata, no sada su to oni učinili umjesto njih kako bi im olakšali preseljenje. A nova rezidencija im se, prema svemu sudeći, svidjela jer su se odmah udomaćili.

VIDEO Par crvenokljunih labudova iz Sesvetske Selnice dobio novi dom na Maksimirskom jezeru

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Preseljenje je i druga faza projekta “Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture”, koji sufinancira Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. A u sklopu toga revitaliziraju se Prvo i Drugo jezero koja su lani bila ispražnjena te očišćena od mulja.

– Drugo jezero sagrađeno je 1941. i oduvijek je dom labudovima, ali i drugim životinjskim i biljnim vrstama. U nekom se trenutku u povijesti ondje nalazio i Labuđi otočić s kućicom. Kroz projekt pak namjeravamo vratiti takav mali otok koji će labudovima pružiti mirno utočište gdje će moći dalje širiti svoje potomstvo. A sretno zaljubljeni par taman je lijepa priča uoči Valentinova – istaknula je Nika Dolenc, v.d. ravnatelja Javne ustanove Maksimir. Mnogi se, dodala je, rado prisjećaju i labuda Jure, miljenika brojnih generacija posjetitelja zagrebačkog parka.

– Često zato Drugo jezero od milja znamo zvati Jurin zaljev. Doseljeni par obnavlja posebnu vezu između Maksimira i labudova, ptica koje u mnogim kulturama imaju pozitivnu simboliku, od dobrote i elegancije do ljubavi – kazala je Nika Dolenc.

Hranjenje je zabranjeno

Posjetitelji parka mole se i da tijekom šetnje obavezno drže svoje pse na podvocu, a Skok je usto podsjetio da je hranjenje labudova zabranjeno jer kruh, koji im se najčešće baca i na Jarunu i u ZOO-u, ima previše jednostavnih ugljikohidrata koji za njih mogu biti i pogubni