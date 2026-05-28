Bajs vozi svaki osmi Zagrepčanin! Začudit ćete se kad vidite koliko je vožnji dnevno, a znamo i kad se širi usluga

Više od 100.000 korisnika vozi Bajs, sustav javnih bicikala koji je pokrenut prije manje od devet mjeseci. Osmišljen je kao nadopuna javnom prijevozu, a može se zaključiti kako je već postala dio svakodnevice Zagrepčana, kazali su iz Grada Zagreba. Od odlaska na posao i fakultet do odlaska na kavu, trening ili jednostavno kao sredstvo brzog prolaska kroz grad, Bajs je postao čest izbor kretanja, dodali su.

Sve je više bicikala na ulicama, a dnevno se ostvari oko 14.000 vožnji, istaknuli su iz Grada, a drugim riječima svakih šest sekundi netko sjedne na Bajs. Prema zadnjem popisu stanovništva, Zagreb broji nešto manje od 800.000 stanovnika što znači da svaki osmi Zagrepčanin koristi Bajs.

Na temelju svih pokazatelja, Bajs je uspješno lansirana javna usluga koju su Zagrepčani stvarno prihvatili, rekla je na redovnoj konferenciji za medije u travnju zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec. – Sad kad je ljepše vrijeme, čini se da su sve prisutniji Bajsevi, ali zapravo su podaci pokazivali da se, iako je lansiran jesenas, dobro koristi i ima stalni rast broja korisnika, broja minuta... – rekla je tada D. Dolenec. Veći gradski trgovi, studentski domovi i fakulteti, dodala je, među najpopularnijim su stanicama.

FOTO/VIDEO Manduševac je vidio svašta u prethodnih 40 godina, ali ovo još nije

Po statistikama se, istaknula je tada, vidi da se u radnom tjednu Bajsom odlazi i dolazi na posao. – To znači da se Bajs koristi kako smo se i nadali. A za vikend je korištenje cijelo vrijeme, tada se prelazi u nekakav rekreativni moment gdje Zagrepčani svuda po gradu voze i nadopunjavaju obiteljske kombinacije gdje fali jedan bicikl. Tako da, po svemu sudeći, mislim da imamo uspješan projekt – rekla je tada D. Dolenec. U travnju se svaki bicikl u Zagrebu koristio gotovo tri puta dnevno.

Osim toga, kako smo ranije pisali , Grad Zagreb širi sustav javnih bicikala "Bajs“ pa tako sada stiže tisuću novih bicikala, više stanica, dulje vožnje i prvi teretni modeli. – Imali smo i do 10 tisuća najmova dnevno, što pokazuje da smo jako zadovoljni kako se sustav koristi, a vjerujem da će s novim unapređenjima interes biti još veći – poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije u travnju. Tada je najavio je i ključne novine u sklopu "Bajs 2.0“, od kojih je najvažnije proširenje flote. Uz postojećih dvije tisuće bicikala, nakon ljeta stiže još tisuću novih pa se kapacitet povećava za 50 posto, kazao je tada.

Kao još jednu veliku novinu Tomašević je tada naveo reviziju postojeće mreže stanica. Za razliku od nekih europskih gradova gdje su sustavi fokusirani na turiste i centar, Zagreb je, kaže, od početka razvijao mrežu dostupnu u kvartovima. Upravo zato sada, na temelju dosadašnjeg korištenja i zahtjeva građana, broj stanica raste sa 180 na 196. Kako bi se omogućilo lakše korištenje za duže gradske relacije, vijeme vožnje unutar pretplate se produžuje s dosadašnjih 30 minuta na 45 minuta. Novina su i teretni bicikli, Cargo Bajsevi, koje građani mogu koristiti prilikom kupovine ili za vožnju djece u vrtić ili školu.