Počinje dogradnja osnovne škole u Borovju: Dobit će 10 novih učionica i prijeći u jednosmjensku nastavu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika obilježili su početak nove invesicije u odgojno-obrazovne objekte Zagreba. Danas su, naime, počeli radovi na dogradnji Osnovne škole Borovje. Prvu je riječ dala ravnateljica škole Branka Štefok Bojadžija.

– Ja sam danas jako sretna i uzbuđena, ovo je za školu povjestan dan. Na našu 20. obljetnicu počinje jedan značajan projekt. Novih gotovo 2000 kvadrata nisu samo čelik, beton, cigla, već za naših 433 učenika dugoočekivano ostvarenje jedne lijepe vizije. Naša škola godinama raste, od 2019. vrlo intenzivno. Tu mislimo ne samo na broj učenika, već i na naša brojna postignuća. Rastu i naše potrebe, svakodnevno se suočavamo s organizacijom nastave u dvije smjene, i rada zbornice, knjižnice. Ovih 10 učionica i pripadajući kabineti dati će novu dozu kvalitete naše škole. Ovo će biti jedan novi kotač zamašnjak ne samo za školu, već i zajednicu.

Prva smo škola koja se financira iz NPOO-a i zahvaljujem Vladi i ministarstvu što su prepoznali našu potrebu. Hvala i gradonačelniku, Gradu. Očekujem da će se izvođači pridržavati rokova i da što prije dođemo u našu novu školu. Za godinu dana želim da se nađemo na istom mjestu – rekla je.

Tomašević je isto rekao kako je sretan što se počinje s radovima. – Poanta priče je da škola prijeđe u jednu smjenu. Prije kratkog vremena počeli smo i gradnju vrtića koja dosta dobro napreduje. U ovom mandatu smo uložili 275 milijuna eura u obnovu, dogradnju i gradnju škola u Zagrebu, iz različitih izvora. Završeno je 18 projekata, u fazi javne nabave su još dva projekta. OŠ Borovja će dobiti 10 novih učionica da svi učenici budu u jednoj smjeni, dogradnja će imati i potrebne prostorije za osiguravanje toplih obroka.

Vrijednost radova je 5,4 milijuna eura, od čega je 4,93 milijuna osigurano iz EU fondova, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radovi će trajati oko godinu dana, nastavit će se nastava do kraja ove školske godine, a onda će se vidjeti je li moguć nastavak i kasnije ili će biti potrebno osigurati zamjenske lokacije bilo djelomično ili u potpunosti – rekao je. NPOO-u je predano 16 projekata škola i šest školskih dvorana, a još je puno projekata u fazi pripreme i projektiranja, s obzirom na to da je cilj u Zagrebu osigurati jednosmjensku nastavu. Tomašević je spomenuo i projekte ulaganja u sportska igrališta u Borovju.

Obratio se i ministar Radovan Fuchs. – Sretan sam što sam ovdje, to je upravo ono što smo si kao Vlada zacrtali kad smo predlagali proračun za reformu obrazovnog sustava u Hrvatskoj kroz NPOO. Što se tiče škola i dvorana, osigurano je preko milijardu i 300 milijuna, za uređenje škola kojima treba urediti unutrašnji prostor poput kuhinja i blagovaonica. To se intenzivno realizira kako bi sva djeca školu pohađala u jednoj smjeni, što je osnovni preduvjet za realizaciju cjelodnevne škole. Kad se to ostvari, više neće biti potrebe za produženim boravkom, već će biti jedan potpuno drugi koncept ishođenja nastave. Ostalo nam je još 15 posto za koje treba izdati suglasnosti i krenuti u realizaciju da škole budu u jednoj smjeni. Uglavnom su to veliki gradovi poput Zagreba, Splita i Rijeke – kazao je Fuchs.

Spomenuo je i vrtiće, pa rekao će svako dijete u Hrvatskoj do 2030. godine ima mjesta u vrtiću. – S vrtićima smo na izvrsnoj razini realizacije i mogu sigurno to reći. Želimo da sva djeca imaju jednake uvjete obrazovanja i školovanja. Zagreb, nakon tragičnog zbivanja vezanog uz potrese je u smislu obnove jedno od najvećih gradilišta, tu su ogromna sredstva u realizaciji. Vrlo skoro otvarat ćemo nove prostore i na Sveučilištu i ostalo nam je još nekoliko sveučilištniz grada, fakulteta koji će uskoro krenuti u obnovu.