Burno u Gradskoj skupštini, Tomašević: Ja nikada nisam rekao da Pripuz neće dobiti posao

Počela je peta sjednica Gradske skupštine, na dnevnom redu je 47 točaka, a najiščekivanija je ona o stanju Zagrebačkog holdinga.

Točnije, ima ih četiri - jedna koju predlaže Uprava Holdinga, a tiče se izvješća poslovanja za prvih šest mjeseci ove godine, dakle u periodu dok je na čelu Holdinga bila uprava postavljena od Milana Bandića, te tri točke koje su predložili oporbenjaci. HDZ će tražiti, rekao je Mislav Herman, da se njihove točke, koje su 36., 37. i 38. po redu, stave na početak sjednice jer smatra da će time dobiti više pozornosti od medija.

Točka o izvješću, koju predlaže uprava Holdinga, a trebao bi ju predstaviti novi čelnik Ivan Novaković, tek je 35. po redu, a to je i prilika, smatra gradonačelnik Tomislav Tomašević, da nakon izlaganja, prilikom rasprave, pitaju sve što ih zanima. Podsjetimo, oporbenjaci žele čuti pozadinu smjene Nikole Vukovića i Ante Samodola, a HDZ je tražio i posebnu sjednicu, no predsjednik Skupštine Joško Klisović nije prihvatio njihov prijedlog.

11.30 Gradonačelnik Tomašević obratio se te kazao kako je Trpimir Goluža (Most) iznio niz neistina, među kojima je i da je on rekao da nikada neće više uzeti tvrtku Pripuza.

- Ova vaša agresija govore više o vama nego onome kome to upućujute. Svašta sam mislio o bivšem gradonačelniku i cijeli Zagreb to zna, ali si nikad nisam dozvolio da ga vrijeđam. Niz neistina ste iznijeli - prvo da sam rekao da nikada Pripuz neće dobiti posao. Ja to nikad nisam rekao, rekao sam samo da ćemo revidirati ugovore, a one poslove koje još uvijek ne može raditi Grad Zagreb, tu ćemo raspisati natječaje jer se mislim držati zakona. Spomenuli ste i da smo rekli da ćemo sve Nadzorne odbore birati na natječajima, ja ni to nisam rekao, kazao je.

11.20 Počeo je aktualni sat, zastupnik Marijan Tomurad (BM365) pitao je Tomaševića do kad misli držati glomazni otpad u skladištu Unije Nove u Sesvetskom kraljevcu, jer 30. listopada istječe ugovor za privremeno skladištenje.

- Građani strahuju da u naredna dva dana taj otpad ne stignete odvesti. Hoće li se privremeno skladište pretvori u trajno? Planirate li produžiti rok za skladištenje? - pitao je Tomurad Tomaševića i najavio okupljanje građana 30. listopada ispred Unije Nova. Gradonačelnik je rekao da se skladište prazni i da bi trebalo biti ispražnjeno u roku od 75 dana, kako je i dogovoreno.

Podsjećamo, novi problemi snašli su Tomaševića nakon što je ugovorena kvota za drobljenje glomaznog otpada, koju je dogovorio s tvrtkom Royal media, ispunjena, a u međuvremenu je Državni inspektorat toj tvrtki privremeno zabranio dovoz otpada zbog skladištenja količine veće od dopuštene. O cijeloj situaciji više pročitajte ovdje.

- Analiziramo druga privremena rješenja, dok ne dobijemo drobilice – kratko se izjasnio o problemu glomaznog otpada.

10.55 Oporbeni zastupnici sad raspravljaju o taktici zato što nije prošao njihov prijedlog. Jedna od opcija je da traže pauzu svako malo kako bi točke o Holdingu stigle na dnevni red sutra ujutro.

Svaki klub ima pravo na jednu pauzu po točki.

10.52 Novi zastupnik Nikola Vukobratović iz redova SDSS-a obratio se medijima nakon prisege u Skupštini.

- Izbori na kojima sam izabran su pomalo neobični, no oni postoje kao zakonska mogućnost u slučaju da nije zadovoljen uvjet ravnomjerne zastupljenosti koja živi na ovom području. Vama je jasno da smo mi imali neku obavezu da iskoristimo našu zakonsku mogućnost da iskoristimo zastupljenost, pogotovo zbog načina vođenja kampanje na izborima u svibnju. Kampanja za te izbore je bila jako neugodna i napeta, a pogotovo za građane koji su pripadnici srpske nacionalne manjine. Razlog tome je što su se Srbi koristili za nešto što čega bi se građani trebali plašiti, kazao je.

- Formalno se ne nalazim niti dijelom oporbe niti većinom i nema nikakvih posebnih razloga za to. Većina ima neke politike koje su meni osobno bliske tako da vjerujem da će biti prilike za suradnjom. Naravno, u svakoj situaciji neslaganja tu ću glasati protiv, kazao je.

Komentirao je i prihvaćanje dnevnog reda u kojem su točke o Holdingu stavljene na kraj.

- Ne smatram da su točke Holdinga trebale biti stavljene ranije, no razumijem oporbu, odgovorio je.

10.50 Prihvaćanje dnevnog reda kritizirao je i Domovinski pokret.

- Najoštrije se protivimo situaciju u koju su nas doveli vladajući, uporno vodeći praksu koju su naslijedili od HDZ-a, da se ključne teme skrivaju od medija i da idu namjerno u kasnim poslijepodnevnim satima. Mi smo načelno protiv toga i inzistirat ćemo na tome kako bismo obranili dignitet Skupštine. Ovo što vladajuća većina radi pribjegava jeftinim smicalicama balkan-demokracije kako bi prikrili potpunu nepripremljenost, kazao je Igor Peternel.

10.45 Iz kluba MOST-a tražili su stanku jer je prihvaćen dnevni red bez točke o stanju u Holdingu na početku sjednice.

- Kompletna oporba bila je protiv predloženog dnevnog reda, no vladajući su bili konzistentni. Smatramo da je ovaj dnevni red izraz nepoštovanja prema građanima. Nakon skandaloznog istupa Tomaševića, danas je postalo djelodavno da gradsku Skupštinu vodi najveći uhljeb u Zagrebu. Na samom početku konstituiranja ove Skupštine donijela se jedna kontroverzna odluka, a to je smanjenje plaća pročelnicima od 30 posto, dok je predsjedniku Skupštine smanjila plaća za tek 9 posto, kazao je Trpimir Goluža.

- Današnji dnevni red sjednice napad je na zdrav razum svakog normalnog čovjeka i dokaz da je predsjednik Gradske skupštine samo dobro plaćena marioneta u rukama gradonačelnika, dodao je.

- Ponovno ćemo se dotaknuti mladih ljudi i socijalne politike, a pitat ćemo i gradonačelnika u kojoj je fazi analiza učinaka mjere roditelj odgajatelj koja je zaustavljena prije dva mjeseca, nadovezao se Lovro Marković.

9.58 Nikola Vukobratović, pripadnik srpske nacionalne manjine, koji je nosio jedinu listu SDSS-a, na dopunskim izborima početkom listopada, te Nenad Predovan iz stranke Bandić Milan 365 novi su zastupnici, koji su danas prisegnuli na sjednici. Jelena Pavičić Vukičević stavila je svoj mandat u mirovanje, a Predovan je u Skupštinu "ušao" umjesto nje.

U tijeku je rasprava o dnevnom redu, da se točke o Holdingu stave na početak sjednice tražili su i Herman, nestranački Trpimir Goluža iz kluba Mosta, Igor Peternel iz Domovinskog pokreta, a HDZ-ov Mario Župan čak je rekao da će povući točku 37, koju je predložio samo klub HDZ-a i HSLS-a, a ostat će točka 38, koja je ista, no potpisali su je svi oporbenjaci.

Tomašević je rekao da su točke prije Holdingovog izvješća tehničke prirode i nisu kontroverzne, da se o njima nema što puno raspravljati te da će se brzo izglasati.

- Za one koji su bili zastupnici u prošlom mandatu, ajmo reći činjenice – uvijek, ali baš uvijek postoji neki prirodni slijed kako se slaže dnevni red. Izvješća idu prije izmjena statuta i imenovanja. Ništa se nije promijenilo u odnosu na to kad točke dolaze na dnevni red. Evo kakva ste vi bili vladajuća većina – niste uvrštavali točke po hitnom niti po redovnom postupku, automatski ste ih micali - rekao je gradonačelnik.

Trenutno je polusatna stanka, koju je tražio klub HDZ-a i HSLS-a.

9.00 Počela je 5. sjednica zagrebačke Gradske skupštine, a uvodnu riječ je imao predsjednik Joško Klisović.

8.55 Uoči same sjednice medijima se obratio Mislav Herman (HDZ) te kazao kako će se usprotiviti tome što su točke o Holdingu stavljene na sam kraj dnevnog reda.

- Smatramo da je to nedopustivo i tome ćemo se usprotiviti. Podsjetit ću, mi smo prije nekoliko tjedana uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa da se sazove sjednica sa samo jednom točkom, a to je stanje u zagrebačkom Holdingu jer to smatramo izuzetno važnim. U prošlom sazivu Gradske skupštine kada sam bio predsjednik Skupštine, oporbene točke ovolike važnosti stavljene su na sam početak dnevnog reda. Mi u HDZ-u smatramo da je to normalno, političko korektno te da je to gospodska politika. Ovo je nastavak jednog aktivizma i rješavanje problema preko koljena, kazao je.

- Ako je ovo od nas licemjerno, onda neka to budu točke 1, 2 i 3, pa ćemo raspravljati o našoj licemjernosti na samom početku pred svima vama. Imam osjećaj da se ovime nešto pokušava sakriti. Očito žele da vrijeme ispere neke nezakonite radnje, komentirao je.