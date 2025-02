Na ljeto počinju veliki radovi u Zagrebu, trasa je duga četiri kilometra: Otkrivamo detalje važnog komunalnog projekta

Zbog puknuća magistralnog cjevovoda na križanju Vukovarske i Lučićeve ulice jučer su bez vode ostali Vrbik te više obližnjih ulica, preusmjeren je i tramvajski promet, a prometnica je bila zatvorena u smjeru istoka na dionici do Miramarske. Do puknuća je došlo oko tri ujutro, javili su poslije iz Holdinga, i to na magistralnoj vodoopskrbnoj cijevi koja je izgrađena još 1948., a prijava štete na susjednim objektima nije bilo.

Ubrzo su djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje krenuli u sanaciju puknuća, a iz Holdinga su izvijestili i da se priprema javna nabava za zamjenu cijevi starih 77 godina. – Početak radova očekuje se na ljeto, a projekt predviđa zamjenu kompletnog magistralnog cjevovoda po Vukovarskoj. Procijenjena vrijednost radova je oko 3,5 milijuna eura, a izvodit će se u fazama kako bi se osigurala nužna protočnost prometa tijekom cijelog razdoblja provedbe projekta – priopćili su jučer iz komunalnog diva.

Postupak savjetovanja s potencijalnim ponuditeljima na natječaju trajao je do jučer, a projektom se planira rekonstrukcija magistralnog cjevovoda duž Vukovarske od njezina početka na zapadu do Avenije Marina Držića, ali i u Brloškoj, Kostelskoj i Krapinskoj ulici na Trešnjevki.

Foto: Grad Zagreb

Ukupna dužina planiranog cjevovoda iznosi 4162,13 metara, odnosno nešto više od četiri kilometra. Kako stoji u projektnoj dokumentaciji, cijevi koje će se zamijeniti sagrađene su 1948., 1955. i 1957. godine te su u vrlo lošem stanju, a u posljednje vrijeme dolazi do čestih puknuća. – Realizacijom rekonstrukcije omogućit će se kvalitetnija i sigurnija opskrba vodom postojećih i budućih objekata na širem gradskom području.

Riječ je, naime, o cjevovodu koji napaja opskrbni sustav u dvije gradske četvrti kroz koje prolazi, ali služi i kao alternativni pravac dobave vode – objašnjava se u dokumentu. S obzirom na to da cijevi prolaze ispod nekih od najfrekventnijih ulica, projekt će se morati provoditi u fazama tijekom razdoblja od dvije godine, a dok traju radovi, primjenjivat će se privremena regulacija prometa.

"Na sastanku održanom u ViO dana 20.10.2021. zaključeno je da se dionica od Savske do Selske ulice projektira čeličnim cjevovodom DN 400 te da se za sva glavna križanja (Selska ulica, Savska ulica, DN 700 izmedu Strojarske ceste i Avenije Marina Držića) predvide elektromotorno upravljane leptirice te sukladno predvidenoj opremi prilagodi veličina zasunskih komora (Zapisnik sa sastanka u ViO: TČ 1004/2021 od 20.10.2021.) Preostali dio trase postojećeg profila DN 350 rekonstruirati će se sa cjevovodom od nodularnog lijeva profila DN 300", također piše u natječajnoj dokumentaciji.